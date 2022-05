Pentágono busca el origen de los ovnis; reconoce 400 avistamientos

El Pentágono está comprometido a determinar los orígenes de lo que llama "fenómenos aéreos no identificados", comúnmente denominados Objetos Voladores No Identificados (ovniss), señalaron este martes dos altos funcionarios de inteligencia de defensa de Estados Unidos.

Sin embargo, reconocieron que muchos de estos fenómenos siguen más allá de la capacidad de explicación del gobierno.

Se trata de Ronald Moultrie y Scott Bray, funcionarios que comparecieron ante un subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes para la primera audiencia pública del Congreso estadounidense sobre el tema en medio siglo.

La cita Llegó 11 meses después de que un informe del gobierno documentara más de 140 casos de fenómenos aéreos no identificados, que pilotos militares estadounidenses habían observado desde 2004.

El subdirector de inteligencia naval, Bray dijo que la cantidad de casos catalogados oficialmente por un grupo de trabajo del Pentágono recién formado aumentó a 400.

Los dos funcionarios eligieron cuidadosamente sus palabras al describir el trabajo del grupo de trabajo, incluida la cuestión de los posibles orígenes extraterrestres, que Bray dijo que los analistas de defensa e inteligencia no habían descartado, indicó Reuters.

Bray dijo que "no tenemos material, no hemos detectado emanaciones, dentro del grupo de trabajo de UAP que sugiera que es algo de origen no terrestre".

Muestran videos de OVNIS en el Congreso de EU

El subdirector de inteligencia naval, Scott Bray mostró dos videos de OVNIS: Uno de ellos mostraba objetos parpadeantes en forma de triángulo en el cielo, que luego se determinó que eran artefactos visuales de luz que pasaban a través de gafas de visión nocturna.

El segundo dejó ver un objeto esférico brillante que pasaba como un rayo por la ventana de la cabina de un avión militar, una observación que, según Bray, seguía sin explicación.

Cabe recordar que el informe sobre el tema, presentado 2021 y la audiencia marcaron un cambio para el gobierno norteamericano tras de décadas de desacreditar las observaciones de ovnis que se remontan a la década de 1940.

No ha habido una audiencia abierta en el Congreso sobre el tema desde que la Fuerza Aérea puso fin a un programa ovni cuyo nombre en código era Proyecto Libro Azul en 1969.

