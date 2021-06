Durante la inauguración de la obra del destacamento del municipio Maimará, un perro orinó a la presidenta municipal de la localidad argentina, Susana Prieto, no obstante ella continúo con su discurso cómo si nada hubiese ocurrido.

Antes de que el lomito la orinara en público, la presidenta municipal de Maimará presentaba una estrategia para agilizar algunos trámites en la localidad, no obstante, luego de que el perro pasara continuamente enfrente de ella y las autoridades que la acompañaban, finalmente levantó su pata y orinó los pies de Prieto.

“Fue una de las iniciativas y preocupación del municipio, que las veces que veníamos también a Sumay Pacha la problemática era la seguridad, la inseguridad...”, logró enunciar la presidenta municipal de Maimará antes de que el perro orinara su pantalón blanco.

Chicos no puede ser un perro hizo pis en la intendenta de Maimara jsjajajajs pic.twitter.com/G5DR5D2TPU — Out of context Jujuy (@jujuysincontext) June 25, 2021

A pesar de haber sido orinada públicamente por un lomito, la funcionaria argentina continúo con su discurso y no le prestó importancia al suceso, sin embargo uno de sus acompañantes al acto público sí reaccionó ante el acto del can, haciéndose a un lado para no ser salpicado.

Lo anterior fue transmitido el pasado miércoles en un Facebook Live de la oficina local de Maimará, por lo que los usuarios pudieron tener acceso al incidente y hacer comentarios al respecto. Algunos tomaron la acción del perro con gracia, pero otros aprovecharon para mostrar su desagrado hacia la presidenta municipal Susana Prieto.

En atención al contexto pandémico, el destacamento inaugurado en Maimará por Susana Prieto, permitirá que los habitantes de la zona realicen diversos trámites sin tener la necesidad de movilizarse hacia otras localidades,.