¿Los personajes de Disneyland buscan sindicalizarse?

Los actores que le dan vida a los personajes de Disney en sus parques de atracciones buscan mejores condiciones de trabajo.

Este martes 13 de febrero los organizadores sindicales anunciaron la campaña para garantizar medidas de seguridad y políticas de horarios para los trabajadores que ayuden a mantener viva la magia para todos aquellos que visiten sus instalaciones.

De los 35 mil empleados de Disneyland Resort la mayoría ya cuenta con sindicatos; sin embargo, mil setecientos no, que son los actores.

"Ésta no es una de esas situaciones en las que estamos convirtiendo al empresario en el malo de la película”, mencionó la presidenta de la Actors’ Equity Association, Kate Shindle, quien representará a los artistas; “es muy importante que Disney siga siendo un lugar que la gente considere mágico, y creo que (la sindicalización) mejorará en general”.

Cabe resaltar que la semana pasada se repartieron tarjetas sindicales para promover la formación de un sindicato bajo la Actors’ Equity Association, que normalmente representa actores y directores de escena, y que ya representa a intérpretes teatrales en los parques temáticos de Walt Disney Co. de Florida, Estados Unidos, dijeron los organizadores a The Associated Press.

Por otro lado, funcionarios de la asociación se negaron a decir cuantas tarjetas se habían devuelto, pero comunicaron que esperan recoger más de la mitad de los actores, lo cual, permitiría pedir a Disney que reconozca voluntariamente al sindicato en vez de tener que solicitar una votación a través de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, en un proceso que podría durar una semana.

De cualquier forma, los responsables de Disneyland afirmaron en su comunicado que creen que los miembros del reparto merecen el derecho a una votación confidencial.

Con información de Montserrat Méndez

DMGS