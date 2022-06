Príncipe Andrés se contagia de Covid y se pierde jubileo de la reina Isabel II

El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, dio positivo a Covid justo al inicio de las celebraciones por el jubileo de su madre, lo que le impide sumarse a las festividades.

La noticia del contagio fue confirmada por el Palacio de Buckingham, pues como parte de los protocolos se le practicaron pruebas a toda la Familia real, y se sabe que días antes se reunió con la monarca, pero ella se encuentra bien.

“El duque de York ha dado positivo a Covid y lamentablemente no podrá asistir al servicio”, se lee en un comunicado. No obstante, no se dieron detalles sobre el estado de salud del hombre de 62 años, a más de tres meses de que su madre también enfermera por ese virus.

Con esta infección se justifica la ausencia del segundo hijo de la reina de las celebraciones que se alargarán hasta el próximo 5 de junio; sin embargo, algunos medios recuerdan que debido a la polémica por denuncias por acoso sexual ya se contemplaba que Andrés no se sumara al jubileo de su madre, pues incluso ya se le habían retirado sus funciones reales.

Pese a esta ausencia, la monarca continuó con los eventos programados por sus 70 años en el Poder.

En el balcón del Palacio de Buckinghan se le vio acompañada de sus herederos el príncipe Carlos y su nieto Guillermo, ambos con su esposa, Camila y Catalina, respectivamente; asimismo, se observó a los tres hijos de los duques de Cambridge.

