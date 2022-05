Poco probable, invitar a Cumbre de las Américas a países que no respetan la democracia: Brian Nichols

A menos de un mes de que se celebre la IX Cumbre de las Américas, y aun cuando no se han enviado las invitaciones, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ve poco probable que se invite a naciones que no respetan la democracia.

Así lo aseguró el funcionario estadounidense en entrevista para El País, en referencia a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras ser cuestionado sobre las declaraciones de la administración del presidente Joe Biden, que ha señalado que buscan la Cumbre más inclusiva de la historia.

"También ha dicho que nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia" , repondió.

te puede interesar AMLO recibe a Fink y a Ebrard en Palacio Nacional

El pasado 2 de mayo, Nichols ya había descartado la invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, pues Estados Unidos considera que “no respetan" la democracia.

“Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia ”, dijo en entrevista con el canal de noticias NTN24, y agregó que "por sus acciones no van a recibir invitaciones".

Al respecto, suceden las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha amenazado con no asistir a la Cumbre en caso de que no se invite a todos los países de la región. En su lugar, acudiría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo , me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, aseguró el mandatario; horas después, la Casa Blanca anunció que las invitaciones para la Cumbre aún no habían sido enviadas.

“Quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”, señaló el Presidente López Obrador.

La IX Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio.

Con información de El País.

CEHR