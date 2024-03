¿Prohibieron la famosa foto de la Segunda Guerra Mundial que muestra un beso no consentido?

El secretario de Asuntos de Veteranos revocó un memorando del departamento que tenía como objetivo prohibir que el VA exhiba la icónica fotografía del “Día VJ en Times Square” de un marinero de la Marina besando a una mujer que no conocía en las calles de Nueva York en el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El secretario Denis McDonough actuó horas después de que se compartiera en las redes sociales una copia de un memorando de un subsecretario adjunto del VA solicitando la eliminación de la fotografía de todos los centros de salud del VA. El memorando decía que la foto "representa un acto no consensuado" y es incompatible con la política de acoso sexual del departamento.

McDonough tuiteó el martes una copia de la imagen, que apareció en la revista Life, y agregó: "Permítanme ser claro: esta imagen no está prohibida en las instalaciones de VA, y la mantendremos en las instalaciones de VA".

Dos personas familiarizadas con el memorando confirmaron que era auténtico y dijeron que McDonough nunca lo aprobó y lo rescindió una vez que se le informó que había sido enviado. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirlo públicamente.

"El VA no va a prohibir esta fotografía", dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "Puedo decir definitivamente que el memorando no fue aprobado, por lo que no es algo de lo que siquiera tuviéramos conocimiento".

Las copias del memorando acumularon millones de visitas en las redes sociales y rápidamente se convirtieron en un pararrayos político.

La foto fue tomada el 14 de agosto de 1945, conocido como el Día VJ, el día en que Japón se rindió a Estados Unidos, mientras la gente salía a las calles de la ciudad de Nueva York desde restaurantes, bares y cines, celebrando la noticia. George Mendonsa vio a Greta Friedman, la hizo girar y le plantó un beso. Los dos nunca se habían conocido.

La foto, de Alfred Eisenstaedt, se llama “Día VJ en Times Square”, pero la mayoría de la gente la conoce simplemente como “El beso”.

Friedman dijo a la Biblioteca del Congreso en 2005 que “no fue un evento romántico. Fue simplemente un evento de agradecimiento a Dios porque la guerra terminó”. Ella agregó en una historia oral de la foto: “No fue mi elección que me besaran. El tipo simplemente se acercó y me besó o agarró”.

