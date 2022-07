Hombre roba avión en aeropuerto de Seattle y lo estrella en una isla; revelan VIDEO

En agosto de 2018, un hombre robó un avión en el aeropuerto de Seattle, en Washington, y lo estrelló en una isla cercana, muriendo en el accidente. Aunque el hecho ocurrió hace tres años, recientemente trascendió el video que muestra el momento en el que el sujeto hurtó la aeronave.

El hombre que cometió el robo fue identificado como Richard Russell, de 29 años, quien trabajó en el área de equipaje del aeropuerto de Seattle.

En videos captados por cámaras de seguridad del aeropuerto, se observa a Russell, quien porta una playera con la leyenda "The Sky's No Limit" ("El cielo no es el límite", en inglés), pasar por los filtros de seguridad para entrar a la zona donde se encontraban los aviones.

Posteriormente, Russell aborda un avión y despega; incluso realizó algunas piruetas sobre el aeropuerto antes de dirigirse hacia la isla, pese a que no recibió entrenamiento formal para pilotar una aeronave .

A pesar de que autoridades enviaron dos aviones de combate a la zona para interceptar la aeronave secuestrada, esto no impidió que Rusell se estrellara contra una isla cercana.

El FBI descartó que se tratara de un posible ataque terrorista y concluyó que Russell se suicidió.

