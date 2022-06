Rompen el bloqueo republicano en EU por control de armas

Con el respaldo de 10 legisladores republicanos, el Senado llegó a un acuerdo para regular las armas, que se enfoca en la seguridad escolar y antecedentes para que personas de riesgo no tengan acceso a éstas, lo que apunta a la respuesta más completa tras bloqueos del partido opositor.

Los negociadores Chris Murphy (demócrata) y John Cornyn (republicano) anunciaron el plan bipartidista de 20 senadores, 10 por bando, en respuesta a las exigencias de una estrategia firme ante la llamada “epidemia de violencia armada”, pues en lo que va del 2022 ya suman 263 tiroteos masivos, según Gun Violence, y ayer se reportó uno más con tres muertos tras una fiesta en Los Ángeles.

Coincidieron en que se busca “restaurar el sentido de seguridad” en el país, al garantizar que “salvarán vidas” a la vez que protegen derechos constitucionales, punto crucial en la discusión. Incluso, Murphy recalcó que se rompe el estancamiento de los últimos años.

No hace todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta. Sería la legislación de seguridad de armas más importante...

Joe Biden

Presidente de EU

Tras el anuncio, medios locales destacaron que el pacto en la materia, mismo que empujan los demócratas a raíz de la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, abarca prohibiciones contra agresores y contra posibles “amenazas” por salud mental, leyes conocidas como “bandera roja”.

Destaca la importancia de revisar los antecedentes de aquellos que intenten adquirir armas, especialmente entre menores de 21 años, pues por primera vez se alistan registros juveniles y de salud mental. Además se regula el acceso de éstas a personas agresoras o detenidas por violencia doméstica, pero deja fuera una de las principales exigencias del presidente Joe Biden que es elevar tres años la edad mínima para comprar un arma de asalto, al pasar de 18 a 21.

Este plan también se enfoca en asuntos escolares para reforzar la seguridad en los planteles, pues las agresiones armadas se han repetido en primarias, secundarias y universidades, y garantiza millones de dólares en fondos para la atención de salud mental y programas de prevención del suicidio en EU. Pero aún no se definen los montos, debido a que el acuerdo no está en el papel y no hay fecha para su votación, pero los negociadores anticipan que este llegaría antes del 24 de junio.

(El Acuerdo es) un buen primer paso para poner fin a la persistente inacción ante la epidemia de la violencia armada

Chuck Schumer

Líder de la mayoría en el Senado

Asimismo, pone el ojo sobre los vendedores, pues se revisarán sus antecedentes y deberán contar con licencias federales para continuar comercializando estas armas. También se prevén sanciones contra quien adquiera un arma para un tercero que no cumplió con los requerimientos.

Luego del anuncio, Biden admitió que la estrategia aún es insuficiente; sin embargo, se dijo dispuesto a firmar lo que permita reducir la violencia armada, luego de visitar en las últimas semanas a sobrevivientes y familias de las víctimas de Uvalde, Texas, y Buffalo, Nueva York, actos perpetrados por jóvenes de 18 años, Salvador Ramos y Payton Gendron, respectivamente, y en los que hubo 31 muertos, 19 de ellos niños.

A través de un comunicado, el mandatario, que ha presionado por prohibir las armas de asalto o, al menos, modificar la edad mínima para adquirirlas, resaltó que de aprobarse ésta será “la legislación de seguridad de armas más importante que apruebe el Congreso en décadas”. Y agregó que tras este respaldo es cuestión de tiempo para que los cambios sean aprobados en ambas cámaras.

En tanto, legisladores y grupos que presionan para un mayor control como March for Our Lives —responsable de la protesta del pasado 11 de junio— resaltaron que se trata de pasos significativos, pues se rompe el bloqueo republicano, ya que con el apoyo de 10 de ellos se alcanzarían los 60 votos —contando al total de demócratas— para superar el voto 50-50 y afianzar un cambio urgente, pese a la resistencia y constantes obstrucciones de quienes piden respetar el derecho a portar armas.

. Gráfico: La Razón de México

Y es que incluso funcionarios que se presentan como defensores de las armas y de la Segunda Enmienda reconocen que la incidencia de tiroteos masivos es un llamado a tomar acción urgente.

Al respecto, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, quien en semanas previas buscó acuerdos bipartidistas, comentó que se trata de un paso certero “para poner fin a la persistente inacción” ante esta epidemia armada y agregó que someterán a votación estos cambios lo más rápido posible.

Por separado, líder de los republicanos, Mitch McConnell, dijo que al abarcar varios puntos no sólo restricciones a las armas se espera que “haga una diferencia para nuestro país”, mientras que Cornyn afirmó que con los cambios previstos se garantiza que el sistema actual funcione.

En esa misma tónica se pronunció la Asociación Nacional del Rifle al aplaudir que el acuerdo contemple mejoras a la seguridad escolar y a la salud mental, lo que recuerda que tras el tiroteo de Uvalde y previo a su reunión anual reiteró que los problemas psicológicos eran el punto clave para detener esta violencia, sin hacer alusión a las armas.