Rusia arremete contra CPI y pide arresto de 3 mandos

Rusia elevó su postura contra la Corte Penal Internacional (CPI) al solicitar la captura de tres funcionarios a seis meses de que ese sector emitiera una orden de arresto contra el líder del Kremlin, Vladimir Putin, por deportar a cientos de niños ucranianos en la guerra.

Sin especificar un motivo, sólo que actúa conforme a su Código Penal, el Ministerio del Interior del supuesto Estado genocida incluyó al presidente de dicho tribunal, Piotr Hofmanski; a la vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez, y al juez Bertram Schmitt, en la lista de los más buscados, de acuerdo con una publicación de agencia estatal TASS.

Acción que evidencia el plan de perseguir a un organismo por respaldar al rival, ante sus promesas de llevar a Moscú ante la justicia por las atrocidades cometidas desde febrero de 2021.

Con ello, suma cuatro líderes en la mira. El primero fue el fiscal Karim Khan, pues el Kremlin tardó unas semanas en tomar represalias por el agravio contra su mando y contra la comisionada de los Derechos de la Infancia, Maria Lvava-Belova, al solicitar, como medida espejo, la aprehensión del investigador que aprobó la orden con la que convocó a la comunidad internacional a aprehender a Putin si llegaba a pisar su suelo.

Al respecto, el invasor tachó de ilegal las medidas impuestas en su contra al enfatizar que no hay pruebas de las deportaciones denunciadas por Kiev, al justificar que Rusia protege a menores de edad atacados en territorios anexados, y recordarle a ese Tribunal que ni siquiera reconoce su jurisdicción.

No obstante, dicho sector no desiste de que el invasor rinda cuentas, pues recientemente abrió la mayor oficina fuera de La Haya en Ucrania para indagar los crímenes rusos, lo que recuerda el reclamo de Zelenski de que el ocupante usa incluso a niños como armas para alcanzar sus objetivos, pues fiscalías locales han documentado múltiples secuestros infantiles en viviendas y orfanatos para separar a los niños de sus orígenes y así fomentarles el odio contra Ucrania, en un acto inhumano en su intento por borrar toda huella de Ucrania.

Gráfico

Esta persecución contra la CPI pareciera un alarde de las fuerzas de Putin tras librar restricciones en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, pues pese a los llamados de Zelenski de contener esta amenaza e implementar su fórmula de paz, no hubo consenso para resoluciones o nuevo castigos contra Rusia.

Sin embargo, Estados Unidos toma acción en la materia al ampliar las sanciones contra 16 empresas rusas y chinas, tras identificar que esa potencia brindó componentes e inteligencia a las tropas de Putin durante esta guerra, de acuerdo con Reuters, mientras aún tiene bajo vigilancia el presunto intercambio que Rusia negoció con Norcorea en la visita del líder Kim Jong-un.

Y el gobierno de Joe Biden redobló su apoyo a los defensores, sector que ayer mismo recibió los tanques Abrams prometidos para reforzar la contraofensiva en medio de nuevos bombardeos, ahora en Odesa y Jerson, donde el enemigo destruyó varios edificios, entre éstos patrimonio nacional. Hecho que Zelenski aplaudió como buenas noticias para su ministro de Defensa, Rustem Umerov.

Pero en vez de debilitar a los defensores los motiva para intensificar su contraofensiva y reducir al máximo cualquier intento de resurgimiento de sus bases.

Tema en el que el Instituto para el Estudio de la Guerra advirtió que el rival prepara una nueva contraofensiva en octubre próximo, según plazo que dio al líder de su ejército, Serguei Shoigu, para detener los avances ucranianos.

En tanto, los ucranianos aprovechan su momento para perpetrar nuevos reveses y bajas clave al Kremlin.

Ayer alardeó que tras casi 600 días de combates sus Fuerzas de Operaciones Especiales eliminaron al almirante y comandante de la flota enemiga, Viktor Sokolov, el militar de mayor rango que mata desde la invasión y quien asumió el cargo siete meses después de lanzar la “operación militar”.

Con ello, Kiev muestra que el rival no es imbatible y poco a poco cercan su zona de control, no sólo en las ciudades anexadas, sino en el mar Negro al bombardear su cuartel general en Sebastopol, con miras a recuperar Crimea.

Información del Ministerio de Defensa evidencia que un misil impactó en dicha base, donde asesinaron a 33 oficiales más y provocaron lesiones a más de un centenar de tropas.

Aunque Rusia evitó confirmar tal versión luego del ataque del pasado 22 de septiembre al minimizar el daño que le causa Kiev; pero los locales presumieron este importante golpe al señalar que destruyeron un submarino enemigo.

Sin embargo, Putin no muestra debilidad al adelantar futuras giras, como lo ha hecho Zelenski en Occidente. Se reveló que el líder ruso viajará a China y Norcorea este mismo año, lo que confirma su alianza con esos territorios, ya que no representan una amenaza, pues tampoco pertenecen a la CPI y no están obligados a cumplir la orden de captura en su contra, como lo prometieron los gobiernos que equipan a Kiev. Pero también abre sospechas de que busque más armamento ante la disminución de sus reservas.