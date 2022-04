Rusia reporta un muerto y 27 desaparecidos tras el hundimiento del buque Moskva

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que al menos un tripulante de su buque insignia Moskva murió, y que otros 27 permanecen como desaparecidos, luego de que la semana pasada se hundió después de haber sido presuntamente atacado con misiles por el ejército de Ucrania.

A pesar de que Rusia no aceptó un ataque directo contra el barco y atribuyó su destrucción a una explosión de municiones provocada por un incendio, este viernes reconoció que no toda la tripulación fue evacuada, pues sus intentos para extinguir el fuego no tuvieron éxito.

Así lo declaró el Ministerio de Defensa, citado por la agencia de noticias TASS, y agregó que "durante la lucha por estabilizar el barco, un militar murió y otros 27 miembros de la tripulación desaparecieron . Los 396 miembros restantes de la tripulación fueron evacuados y trasladados a Sebastopol".

"Como resultado del incendio del 13 de abril, el crucero de misiles Moskva recibió graves daños debido a la detonación de las municiones. Los intentos de los tripulantes de apagar el fuego no dieron resultado. Durante la lucha por salvar el barco murió un marinero, otros 27 miembros de la tripulación desaparecieron" Ministerio de Defensa de Rusia

Al respecto, las autoridades detallaron que ya brindan apoyo a las familias de la tripulación que se mantiene como desaparecida, además de a la del uniformado fallecido.

El martes, Rusia se negó declarar sobre la posibilidad de que hubieran fallecidos tras el hundimiento del Moskva, luego de que el medio independiente “Meduza”, con sede en Letonia y considerado “agente extranjero”, afirmó que al menos 37 marinos rusos habían muerto , sin estimar el número de desaparecidos.

Por su parte, Ucrania estimó que solamente 58 tripulantes del navío sobrevivieron al hundimiento, cuando presuntamente un misil "Neptune" impactó contra el buque, valuado en 750 millones de dólares según cálculos de Forbes.

Al respecto, el Ministerio de Defensa ruso admitió el daño por un error, pues la versión oficial apuntó a que la embarcación se hundió cuando era remolcada en medio de una tormenta, luego del daño por el fuego del que se desconocen las causas.

Con información de EFE, Reuters y TASS.

