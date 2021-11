¿Rusia va por tercera dosis contra COVID? Putin ya la recibió y no fue la Sputnik V

En medio de los bajos niveles de inmunización contra el Covid-19 en Rusia, el presidente Vladimir Putin recibió la tercera vacuna contra este virus a siete meses de completar el esquema de doble dosis.

Fue el propio mandatario el que dio a conocer la medida por recomendación de los desarrolladores de la dosis rusa, esto después de una reunión con el subdirector del Centro Gamaleya, Denis Logunov.

Sin embargo, se reportó que aunque el líder del Kremlin recibió las inyecciones de Sputnik V —que se aplica también en México—, la elección para el llamado refuerzo fue la monodosis de Sputnik Light.

Putin reveló que no presentó síntomas y que esta medida es eficaz para protegerse del virus, con lo que buscaría empujar la vacunación a nivel nacional, pues Rusia es una de las regiones que sigue con bajas tasas de inoculación con apenas 36 por ciento de la población con esquema completo Covid , según Our World in Data, y Europa enfrenta nuevas oleadas del virus.

Actualmente, Rusia se ubica como el quinto país con más muertes a nivel mundial y es una de las seis que ya superó la barrera de los 200 fallecimientos a causa de la pandemia de Covid al alcanzar los 259 mil, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins; mientras que en contagios ya acumula un millón 056 mil 840.

Los países más afectados por Covid