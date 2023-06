Taxista descubre que es millonario por ‘error’ bancario y devuelve un depósito de 27 mdd

La historia de un taxista brasileño se hizo viral luego de que se revelara que devolvió un depósito millonario que recibió por error.

Según el relato de Antonio Pereira do Nascimento a la televisiora TV Anhanguera Palmas, al revisar su cuenta se dio cuenta que ésta no correspondía a su saldo, pues halló más de 27.4 millones de dólares (130 millones de reales) en ésta cuando calculaba tener menos de 200 dólares (800 reales).

De inmediato el originario de Palmas, en Brasil, contó que se comunicó al banco porque no podía quedarse con un dinero que sabía que no era suyo y que seguramente alguien ya buscaba, luego de relatar que como conductor no tiene un ingreso fijo.

En entrevistas con la prensa local, el taxista de 58 años, quien explicó que tiene cuatro hijos y 14 nietos, aseveró que es una persona honesta y que no tendría paz si hubiera tocado algo de ese dinero a sabiendas que no le pertenecía, pues incluso admitió que no ha posibilidades de juntar tanto dinero, ni contando desde que abrió su cuenta hace más de dos décadas.

Nunca podré conseguirlo en mi vida (tal cantidad), sólo si ganó la Mega-Sena (lotería) y yo no juego. Antonio Pereira do Nascimento

Insistió que gastar un dinero que no era suyo, por más que estuviera en su cuenta, no era honesto y sería como dañar a alguien más, pues seguramente esta persona ya rastreaba su dinero, por ello evitó hacer movimientos y reportó el error a la institución financiera.

El hombre agregó que con algo que hubiera tomado hubiera sido acusado de algún delito, lo que recuerda que en Brasil existen leyes que obligan a devolver dinero ante este tipo de errores, pues se les da seguimiento sin importar el monto que se haya depositado por error.

Sin embargo, aunque su historia fue conocida en todo el país y alcanzó otras latitudes se desconoce si el banco o el propietario del dinero tuvieron algún contacto con Antonio para recompensarlo por su gesto.

