Tiroteo durante festival de Oklahoma deja un muerto y 7 personas heridas

La Razón Online /Associated Press

Un tiroteo se registró en la madrugada de este domingo durante un festival al aire libre en el este de Oklahoma, Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina de Investigación del Estado (OSBI, por sus siglas en inglés) una persona murió y siete resultaron heridas.

Dos menores se encuentran entre los baleados en el evento del Día de los Caídos, cerca de Taft, a 16 kilómetros del sureste de Tulsa.

Un testigo en el lugar describió que las personas estaban “desesperadas”, al intentar cubrirse y correr cuando se detonó el arma.

OSBI INVESTIGATING AFTER MULTIPLE PEOPLE SHOT ATTENDING COMMUNITY EVENT https://t.co/VWUQRS2CKb — OSBI (@OSBI_OK) May 29, 2022

LEER MÁS Joe Biden visita Texas tras tiroteo en una escuela primaria

Asimismo, las personas compartieron que una discusión precedió a la balacera, poco después de la medianoche. Hasta el momento, no hay ningún detenido .

“Escuchamos muchos disparos y al principio pensamos que eran petardos”, declaró Sylvia Wilson, propietaria de Taft's Boots Café, que estaba abierto en el momento para atender a los visitantes.

Entonces la gente comienza a correr y agacharse. Y le gritábamos a todo el mundo... '¡Agáchate! ¡Bájate!’ Sylvia Wilson, testigo a The Associated Press

Escena del tiroteo en Oklahoma. Foto: AP/Especial

Alrededor de mil 500 personas asistieron al festival en Taft, el cual recibe a cientos de personas, generalmente.

Ante ello, los miembros de la Oficina del Sheriff del condado de Muskogee asistieron e inmediatamente comenzaron a brindar ayuda.

Agujero de bala en Oklahoma. Foto: AP/Especial

No se proporcionaron más detalles sobre las condiciones de las personas lesionadas, por parte de la Oficina del Sheriff del condado de Muskogee a The Associated Press.

Wilson estimó que su café está a unos 30 metros de donde comenzó el tiroteo. Igualmente, mencionó que la policía estaba en la escena momentos antes para apoyar con la seguridad. Es por ello que los oficiales reaccionaron rápidamente .

Con información de AP

MAEP