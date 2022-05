Defienden Trump y NRA armarse por... “la existencia del mal”

Apenas tres días después del tiroteo en una primaria de Uvalde, Texas, en Estados Unidos, donde murieron 19 niños y dos maestras, ayer se llevó a cabo la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), en Houston, en la que el expresidente de ese país, Donald Trump, en su discurso se mostró a favor de las armas y dijo que la solución frente estas tragedias es equipar con estos artefactos a los docentes.

“La solución frente a tragedias como la de Uvalde no es prohibir las armas, sino tener más armas, convertir a los colegios en fortalezas con una sola entrada y armar a los profesores. Tienen que estar altamente capacitados en todas esas cosas (…) No hay señal más atractiva para un asesino en masa que un cartel que declare zona libre de armas.

“Miran ese sitio y dicen ahí es donde voy a ir. Como dice el viejo refrán, la única manera de detener a un tipo malo con un arma es un tipo bueno con un arma, y a falta de un policía, lo mejor es, un miembro armado y entrenado de la NRA”, sostuvo al tiempo de rechazar que haya controles más estrictos para acceder a un revolver.

Tras lamentar la masacre, que calificó de “atrocidad salvaje” y atribuir toda la culpa a la salud mental del atacante, Donald Trump acusó a los demócratas de “politizar” el tiroteo en el colegio Robb, y arremetió contra sus “grotescos esfuerzos” para controlar la venta de los artefactos.

El magnate aseguró que las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda “no habrían hecho nada para evitar el horror” de los hechos del pasado miércoles y criticó que se culpe de la tragedia a la NRA.

“La existencia del mal en nuestro mundo no es una razón para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley, la existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley”, insistió.

“Si Estados Unidos tiene 40 mil millones de dólares para enviar a Ucrania, deberíamos ser capaces de hacer lo que sea necesario para mantener a nuestros hijos a salvo en casa. Gastamos miles de millones en Irak y Afganistán, y no logramos nada por ello. Antes de construir una nación en el resto del mundo, deberíamos construir escuelas seguras para nuestros propios niños en nuestra propia nación”, agregó.

Horas antes de que iniciara la reunión de la NRA, cientos de personas se congregaron en la entrada del Centro de Convenciones George R. Brown, donde se realizó la convención, y protestaron con la exigencia de que haya un control de armas y en contra de las políticas de los republicanos.

Con cruces de madera en mano por cada víctima de Uvalde, y un ataúd del tamaño de un niño, algunos colectivos, como Moms Demand Action for Gun Sense in America e integrantes del partido demócrata se reunieron frente al salón de convenciones, gritando en los megáfonos consignas como “Ni uno más”, “Vótalos” y “Protejan a nuestros niños, no a las armas”.

Entre los que se reunieron estaba Nancy Harris, de 73 años de edad, quien llevaba en su bolsillo una lista escrita a mano de 12 nombres, todas las personas que conocía, quienes murieron a causa de la violencia con armas de fuego. El nombre de su hija estaba entre ellos. “Conduje hasta aquí desde Fort Worth para decirles a estos imb… que se detuvieran”, dijo la mujer con voz entrecortada a The Guardian.

Piden indagar rifles AR-15

Legisladores demócratas en la Cámara de Representantes iniciaron una investigación sobre la “fabricación, comercialización y venta” de rifles de asalto estilo AR-15 similares a los utilizados por el atacante de Uvalde, y en numerosos tiroteos masivos que se han registrado en los últimos años.La congresista de Nueva York, Carolyn Maloney, presidenta del comité de supervisión y reforma, solicitó la información a los fabricantes de armas.

En un comunicado señaló que Estados Unidos “enfrenta una epidemia de violencia armada, que ahora es la principal causa de muerte de niños.

“Me preocupa profundamente que los fabricantes de armas continúen beneficiándose de la venta de armas de guerra, incluido el rifle de asalto estilo AR-15 que un supremacista blanco usó para asesinar a 10 personas la semana pasada en Buffalo, Nueva York, y... presuntamente también se usó (uno igual) esta semana en la masacre de al menos 19 niños y dos maestros en Uvalde, Texas”, dijo.

Policía de Texas admite error por tardar en actuar

Tras los reclamos de las familias de las víctimas de la masacre en la primaria Robb de Uvalde, Texas, por el retraso de 40 minutos que tuvieron los policías para entrar al aula en la que se atrincheró el atacante Salvador Ramos, el director del Departamento de Seguridad Pública del estado, Steven McCraw, admitió que la decisión de los oficiales “fue una decisión equivocada”.

En conferencia, McCraw dijo que los elementos que respondieron estaban obligados a haber tratado de derribar al tirador, independientemente de la presencia de un comandante en la escena.

“Cuando hay un tirador activo, las reglas cambian. Texas adopta el entrenamiento de tiradores activos, la certificación de tiradores activos, y esa doctrina requiere oficiales, no importa qué agencia, no es necesario tener un líder en la escena; cada oficial se alinea, se apila, va y encuentra dónde se disparan esas rondas y sigue disparando hasta que el sujeto muere”, subrayó al tiempo de apuntar que “no había excusa” para que los oficiales no intentara ingresar al aula donde el hombre ya había matado a 19 estudiantes y dos maestras.

“Con el beneficio de la retrospectiva, por supuesto que no fue la decisión correcta, fue la decisión equivocada. Punto. No hay excusa para eso”, señaló.

En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que su gobierno hará todo lo que está en sus manos para apoyar a las víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde: “Sabemos que continuarán con el sufrimiento por muchos años, pero Texas está con Uvalde y tenemos que hacer cambios a largo plazo”.

Abbott dijo que buscará dar paz a los familiares para que puedan sanar, brindando apoyos y sufragar los costos que puedan ir haciendo.

Luego de suplicar que no se juzgue a Salvador Ramos, Adriana Martínez, su madre, pidió perdón a los niños que murieron y dijo a la televisora CNN que “él tenía sus razones para hacer lo que hizo”. “Sólo quiero que los niños inocentes que murieron me perdonen”, dijo.