Tiroteo en Montenegro deja 11 personas muertas; civil abate al agresor

Un hombre armado de 34 años inició un tiroteo masivo este viernes, matando a 11 personas en las calles de la ciudad de Cetinje, Montenegro, antes de ser abatido por un civil a tiros. Asimismo, hirió a otras seis, incluido un policía.

De acuerdo con testigos, el atacante estaba disparando al azar a ciudadanos que caminaban por la calle, incluidos menores de edad. Cuatro de los heridos fueron trasladados a un hospital en Cetinje, mientras que otros dos con lesiones graves fueron enviados al Centro Clínico de Podgorica.

De acuerdo con The Associated Press, fuentes policiales expusieron que el ataque se produjo después de una disputa familiar, pero no dieron más detalles. Hasta el momento no hay una declaración oficial, pero el sitio ha sido bloqueado.

El primer ministro montenegrino, Dritan Abazovic, escribió en Telegram que se había producido "una tragedia sin precedentes" en Cetinje, por lo que pidió a la nación "estar, en sus pensamientos, con las familias de las víctimas inocentes, sus parientes, amigos y todo el pueblo".

Once víctimas, incluidos dos infantes, perdieron la vida. Ante ello, los medios locales informaron inicialmente que un total de 12 personas, incluido un tirador , habían fallecido. "Cuando llegamos al lugar vimos nueve cadáveres, incluidos dos niños, y otros dos fallecieron camino al hospital", expuso Andrijana Nastic, fiscal estatal.

Sólo puedo decir que el tirador fue asesinado por un ciudadano Andrijana Nastic, fiscal estatal

Por su parte, el presidente Milo Djukanovic escribió en su cuenta de Twitter: "Me perturbaron profundamente los informes sobre la terrible tragedia en Cetinje. Expreso mis más profundas condolencias a las familias afectadas y a todos aquellos que perdieron a sus seres queridos".

Duboko sam potrešen viješću o strašnoj tragediji na Cetinju. Izražavam najiskrenije saučešće unesrećenim porodicama, svima koji su izgubili svoje najmilije. Svi kao društvo moramo biti solidarni s njima u ovim teškim trenucima. — Milo Đukanović (@predsjednik_cg) August 12, 2022

Con información de AP y Reuters

