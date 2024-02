Joaquín, el joven que fue 'revivido' con IA para exigir justicia por su muerte

"Las armas silencian miles de vidas inocentes cada año. Utilizando tecnología de Inteligencia Artificial, recreamos las voces de aquellos asesinados a tiros con armas de fuego, para que puedan llamar a nuestros representantes con la esperanza de cambiar las leyes de armas de nuestro país".

Este es el objetivo de The Shotline, un sitio creado por familiares de víctimas asesinadas en tiroteos en Estados Unidos. Lo que quieren las familias de estas personas asesinadas, es que se hable sobre el control de armas en el país gobernado por Joe Biden, usando la Inteligencia Artificial para "revivir" a sus seres queridos y que, a través de sus voces, se haga un llamado a las leyes de armas en Norteamérica.

En este sitio, puedes encontrar los audios de las víctimas de tiroteos en Estados Unidos, los cuales fueron recreados por Inteligencia Artificial, no sólo para que el mundo conozca sus historias, sino también para crear conciencia sobre el uso de armas en la Unión Americana.

"Hola, soy Joaquín Oliver. Hace seis años yo era un estudiante de último año en Parkland. Muchos estudiantes y maestros fueron asesinados el Día de San Valentín de ese año, por una persona que usaba un AR-15, pero a ti no te importa. Nunca te importó. Han pasado seis años y no han hecho nada. Nada para detener todos los tiroteos que han seguido ocurriendo desde entonces. Mi cuerpo fue destruído por un arma de guerra. Regresé hoy porque mis padres usaron la Inteligencia Artificial para recrear mi voz para llamarte. Otras víctimas como yo también te llamarán una y otra vez para exigir justicia", se escucha en uno de los audios que se subieron en The Shotline, en donde se simula con IA la voz de Joaquín, víctima de este tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, hace seis años.

Este proyecto fue creado en conjunto con March for Life, un grupo de defensa de control de armas, además de Change the Ref, la organización que los padres de Joaquín crearon para protestar contra los políticos que están a favor de no regular el control de armas en Estados Unidos.

En esta página, a la que puedes ingresar haciendo click AQUÍ, encontrarás no sólo la voz de Joaquín, sino también de otras víctimas de aquel tiroteo y de otros más, así como las exigencias al Congreso para que se controlen las armas en Estados Unidos y que se reduzcan a cero estos tiroteos que dejan víctimas inocentes en todo el territorio.

Con esta iniciativa se busca crear conciencia sobre el control de armas en EU. The Shotline.

Las cifras mortales

En el sitio no sólo se hace referencia a las historias de las víctimas de tiroteos, sino también al número de sucesos de este tipo en 2023, así como el número total de víctimas por tiroteos en Estados Unidos en ese mismo periodo de tiempo.

En 2023, de acuerdo al conteo que hacen los familiares de las víctimas, se suscitaron 656 tiroteos masivos, mientras que se acumularon 43 mil 36 víctimas por tiroteos de este tipo en Estados Unidos. Para ejercer presión, hay una manera en la que puedes participar. Debajo de los audios en donde se encuentran las historias de Joaquín y las demás víctimas, se encuentra una opción que dice "Send this call to Congress".

A continuación, te pedirán tu código postal. Aunque vivas en México, al ingresar tu código postal, te aparecerán tres opciones de representantes en el Congreso de Estados Unidos. Elige uno y luego la opción "Send Joaquin's Call" (o el nombre de la víctima que hayas escuchado) y se enviará la llamada a ese representante en el Congreso.

Hasta el momento, se han enviado 87 mil 503 mensajes de voz a los representantes del Congreso de Estados Unidos, a través de esta iniciativa realizada por los padres de las víctimas de tiroteos masivos.

