Se vacunan o serán despedidos: Nike y otras empresas dan ultimátum a sus empleados

La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que impide a las empresas hacer obligatoria la vacuna contra COVID-19 para sus empleados dio paso a que empresas como Nike, Columbia Sportswear y VF Corporation amenacen con despedir a empleados no vacunados.

La empresa Nike estableció el 15 de enero como fecha límite para que sus trabajadores estén vacunados; por su parte, Columbia Sportswear fijó el 1 de febrero y VF Corporation, dueña de The North Face, Smarwool y Timberland, determino el 31 de enero de 2022 como límite.

En caso de no inocularse, la compañía Nike despedirá a los trabajadores antivacunas en los próximos meses. A través de un correo electrónico para comunicarles que serán despedidos por no estar vacunados contra COVID-19. Cabe señalar que la medida no aplicará para tiendas minoristas ni a trabajadores de almacenes.

En octubre de 2021, Nike presentó una orden donde pedía a sus trabajadores cumplir con el esquema de vacunación y prepararse para la reapertura de sus oficinas para enero de 2022.

De la misma manera, Columbia Sportswear implantará medidas similares desde el 1 de febrero, despidiendo a los trabajadores no vacunados. VF Corporation hará lo mismo a partir del 31 de enero.

VF Corporation solicitó que sus empleados se vacunaran contra COVID-19 a partir del 1 de enero de 2022, y quienes no cumplan serán despedidos a final de mes.

“Los asociados que no puedan recibir la vacuna debido a razones médicas, creencias religiosas sinceramente sostenidas u otra exención prevista por el Estado o las leyes locales pueden solicitar un convenio/exención”, indicó el director de asuntos corporativos, Colin Wheeler, en un correo electrónico a Outdoor Business Journal.

Destacó que si a los asociados no tienen una exención aprobada, para el 31 de enero serán despedidos de la empresa sin indemnización.

