Ven cacería y pierden pruebas en Argentina

La oposición en Argentina denunció a los aliados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por usar la fallida agresión de la semana pasada a su favor, mientras crecen las especulaciones en la indagatoria tras “perder” información clave del caso.

A unos días de que Fernando André Sabag Montiel apuntara con un arma a la exmandataria, el exlíder sudamericano Mauricio Macri denunció una “cacería” para quitar los reflectores en el juicio que se sigue contra la ahora víctima por presunta corrupción.

Pese a que en un inicio repudió el intento de atentado contra su antecesora de la semana pasada, el derechista alertó que el oficialismo busca aprovecharse de la situación al señalar que con esta agresión buscan alterar la situación nacional, aunque quien salió ilesa el pasado 1 de septiembre se ha mantenido al margen de la polémica sin dar declaraciones.

El político que la sucedió como jefe de Estado sostuvo que ese lamentable hecho “está siendo utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que se atribuye la instigación a ese ataque”.

Detalló en una publicación en su cuenta de Facebook que las declaraciones de los aliados de la exmandataria representan una amenaza al país al polarizar a la sociedad, pues comentó que acusaciones de ese sector desencadenaron una persecución contra la prensa y la justicia.

. Gráfico: La Razón de México

A su parecer, el oficialismo se volcó contra medios de comunicación por supuestamente incitar al atacante, un hombre de origen brasileño, luego de declaraciones del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aunque hasta el momento no hay más detalles sobre el motivo que llevó a Sagab Montiel a apuntar con una pistola contra Fernández de Kirchner.

Incluso, comparó el escenario actual con un hecho similar cuando intentaron matar al expresidente Raúl Alfonsín, pues afirmó que él jamás se victimizó, en clara crítica contra la actual vicepresidenta, a quien victimizan para evadir las acusaciones de corrupción, mientras medios locales reportan que se reanudó el juicio en su contra a unos días de que la Fiscalía solicitara una pena de más de 10 años de prisión en contra de la política de 69 años por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez en licitaciones durante su gestión, de 2007 a 2015.

En tanto, las especulaciones no paran en el país, debido a que información clave relacionada con el intento de agresión armada podría no ser recuperada.

Medios como Clarín y Telam reportaron, según fuentes de la Policía, que el contenido del celular del agresor no ha podido ser revisado presuntamente por un error que reseteó el teléfono; sin embargo, autoridades admitieron que aún no hay acceso al contenido no porque fuera borrado, sino porque fue reiniciado presuntamente de fábrica.

Peritos que intentaron sacar información del equipo Samsung indicaron que en la pantalla apareció un mensaje que decía “reseteado de fábrica”, descartando un hackeo remoto, por lo que de momento se complica tener información sobre las llamadas y mensajes del detenido para determinar por qué agredió a la número dos del gobierno de Alberto Fernández o para confirmar la teoría de que actuó en solitario, pues no hay datos de que tuviera cómplices.

Sin embargo, autoridades buscan a través de software especializado contar con los números con los que tuvo contacto en los últimos días, pues aunque se desconoce cuánto tiempo planeó el hecho, se reveló que habría robado la pistola a la familia de un conocido 10 días antes de apuntar directamente al rostro de la funcionaria.

Y tres días después de librar el intento de ataque con una Bersa calibre 38 el ambiente de polarización persiste, pues las autoridades indicaron que este mismo mes se retomará el caso contra Fernández de Kirchner en el que podría ser citada; pues de momento se prevé hoy la comparecencia del exdirector de Obras Públicas de Santa Cruz Héctor Garro.