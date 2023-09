Cuidado: Ya no podrás usar maletas con ruedas en este popular lugar

Te las encuentras en los aeropuertos y en las terminales de autobuses. Son más cómodas porque ya no tienes que cargar todo su peso. Puedes transportarlas de manera fácil y hace que el viajar, se vuelva un poco menos complicado. Hablamos de las maletas con ruedas, esas que abarrotan en los mercados dedicados al comercio de equipajes para que viajes lo más despreocupado y seguro posible.

Sin embargo, hay lugares alrededor del mundo que prohíben el uso de estos artículos, por lo que el mismo mercado ya está presentando nuevas opciones para los pasajeros que tengan que viajar a este popular lugar del mundo, en donde ya no está permitida la utilización de maletas con ruedas.

¿En dónde ya no se podrán usar maletas con ruedas?

Dubrovnik, una ciudad popular ubicada en Dalmacia, en Croacia, prohibirá que entres con maleta de ruedas. Debido a su gran importancia cultural, este es uno de los principales destinos turísticos del mar Adriático, además de declarar como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al antiguo casco.

En ese lugar está ubicada la Catedral, el Palacio del Rector y demás lugares que son una gran fuente de ingresos para el turismo del país, sin embargo, debido a la gran cantidad de visitantes que llegan con sus maletas con ruedas, el ruido provocado por éstas no deja dormir a los habitantes del lugar.

Este lugar ya no permitirá que se usen maletas con ruedas. Especial

¿Cuál es la opción ante la prohibición?

No, no es dejar de usarlas o volver al uso de maletas que no tienen ruedas y que tienes que cargar, soportando a veces un gran peso. Ante esta prohibición, esta ciudad de Croacia estableció en algunos hoteles el servicio (con costo extra, claro) de traslado de equipaje.

Lo que tienes que hacer es dejar tus maletas antes de entrar al casco antiguo y ellos se encargan de llevarlo hasta el lugar en donde te estés hospedando para evitar que hagas ruido con las ruedas de tu equipaje y molestes a los habitantes.