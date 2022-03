Zelenski advierte que si negociaciones con Putin fracasan, "supondrá la Tercera Guerra Mundial"

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que está "preparado" para negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra, pero descartó reconocer la independencia del Donbás y la soberanía rusa sobre Crimea .

En entrevista con CNN, el mandatario afirmó que no asumirá "ningún compromiso que afecte a la integridad territorial y a la soberanía" de Ucrania.

El mandatario afirmó que "como presidente y ciudadano" no puede reconocer la independencia de territorios ucranianos. Aseguró que su pueblo lo ha dejado claro, puesto que "no han recibido a los soldados rusos con un ramo de flores, sino con valentía y armas en las manos".

Sobre la eventual entrada a la OTAN, Zelenski aseguró que la misma Alianza ha descartado admitir a Ucrania, por lo que consideró que Kiev debe buscar "otras alternativas de seguridad".

"Ucrania no puede decir que no entrará a la OTAN. Es la OTAN la que ha dicho que no admitirá a Ucrania".