Este es el mejor jabón mexicano para lavar ropa, según Profeco

Una de las cosas que definitivamente no podemos dejar pasar es el lavado de ropa. Así como el de los trastes, quizá es una de las actividades que más eludimos los seres humanos, aunque hay otros a los que definitivamente les gusta porque hasta relajante les resulta.

Estaremos de acuerdo que hay una gran cantidad de jabones para baño que definitivamente inundan el mercado, sin embargo, para que elijamos el mejor, la Procuraduría Federal del Consumidor informó cuáles son los mejores jabones para lavar la ropa, con el plus de que la marca elegida es cien por ciento mexicana.

¿Cuál es el mejor jabón mexicano para lavar ropa?

Profeco evaluó 26 marcas de jabón en barra para lavar ropa, mismos que fueron sometidos a varias pruebas para determinar su calidad y desempeño. La Procuraduría determinó que tres marcas de jabón en barra lograron tener los mejores resultados en esta evaluación, siendo la primera, la que mejor fue evaluada:

Aurrera México, de 400 gramos

​Lirio México, de 400 gramos

​MORO anatómico, de 350 gramos

Aurrera es la marca que fue calificada como excelente al momento de quitar manchas de espinaca, mole, EMPA 101, la cual es una mancha estandarizada de tela de algodón con aceite de oliva y carbón, además de la EMPA 112, que es una mancha estandarizada de tela de algodón con cacao, mientras que para remover las manchas de café, obtuvo una calificación de muy bueno.

¿Qué fue lo que evaluó la Profeco?

El estudio en el que Profeco evaluó estas marcas de jabones incluyó dos aspectos:

Evaluación del desempeño en la remoción de las manchas. Aquí determinan si las manchas difíciles se eliminan, como las de espinaca, café, mole, algodón con aceite de oliva y cabrón, así como algodón con cacao.

​Evaluación de la capacidad para despercudir: Se determinó cómo desempeña cada uno de los jabones sobre telas percudidas.

Estos son los jabones que Profeco considera los mejores para lavar la ropa. ¿Ocupas alguno?