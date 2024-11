Estrés financiero golpea más a mujeres que a los hombres.

Entre enero y octubre de 2024, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México brindó atención psicológica a mil 214 personas que padecen estrés financiero, de las cuales, 62.6 por ciento son mujeres e identificó que 53 por ciento de los casos, provienen de entidades como Estado de México, Jalisco, Coahuila, Puebla y Guanajuato, mientras que en la Ciudad de México, las alcaldías con más casos fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón.

El estrés financiero es la preocupación constante que una persona experimenta por no tener suficiente dinero, lo que puede implicar conductas de alto riesgo como consecuencia de esa preocupación, sostuvo María Elena Esparza Guevara, consejera honoraria en Género del Consejo Ciudadano, en entrevista con La Razón.

“Entre esas conductas de alto riesgo se encuentran alimentación inadecuada, pérdida de interés por las actividades de las que gustaba la persona o abuso de alcohol o incluso drogas para tratar de olvidar por un momento ese estrés que está experimentando”, señaló.

Gráfico

En 2023, mil 557 casos fueron atendidos a través de llamada telefónica y un chat de WhatsApp, pero todo parece indicar que la cifra aumentará para 2024. De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano, la mayor cantidad de casos se presentan en el grupo etario de los 31 a los 45 años, con 40.7 por ciento; de los 18 a 30 años con 33.9 por ciento y de 46 años en adelante, 25.4 por ciento.

Datos del organismo señalan que del total de personas que llamaron en 2024, 38.2 por ciento manifestaron sentir miedo por no cubrir sus gastos; 15.8 por ciento, preocupación y “esto es tremendo, hay un 4.0 por ciento que se encuentra en franca ideación suicida, ante la presión de no poder ver la salida en ese túnel que son las deudas”, señaló Guevara Esparza.

Según la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (Enfih) de 2019, 12.8 por ciento de las personas de 18 años percibieron que su salario sí les alcanza para ahorrar; 66.5 por ciento, sólo les alcanza para lo necesario y al 20.7 por ciento no le alcanza ni siquiera para lo necesario.

En ese sentido, Guevara Esparza mencionó que una persona a la que no le alcanza ni siquiera para lo necesario, sería muy complicado prevenir que tenga estrés financiero, “porque éste tiene detrás una explicación multifactorial y tiene también un contexto de cómo está la actividad económica en nuestro país, el ingreso cómo está repartido”, no obstante, las demás personas deben de tratar de tener una salud financiera, “en el sentido de generar mayor conciencia sobre la importancia de no adquirir deuda de la que puede solventar”.

Asimismo, señaló que a través de las relatorías de los casos que ha recibido la organización, se ha encontrado que el estrés financiero “está detonado por compras innecesarias, eso también es cierto”, entonces las personas deben “ser conscientes de hasta dónde pueden gastar y si realmente la satisfacción que me va a generar la compra vale la pena y será mayor que el estrés”.

Montadeudas. Las deudas que no se pueden solventar y que son causa de estrés financiero para las personas podrían solucionarse si se acude al sistema financiero, pero en muchos casos, los bancos no les prestan y entonces las personas recurren a los montadeudas, otro problema que detectó el Consejo.

“¿Cuál es el target de los montadeudas? Pues son las personas que precisamente por estar mayormente en la economía informal, como es el caso de nuestro país, temen ir al sistema bancarizado o de plano lo han intentado y el sistema bancarizado no tiene una opción de préstamos… (los montadeudas) son aplicaciones que se convierten francamente en extorsionadores”, aseguró Esparza Guevara.

Y añadió que, ante esta realidad, “a la que debe importarle cada vez más tener responsabilidad social y encontrar una manera de acercarse a toda la población”, aunque también se debería respetar la decisión de las personas que no quieren ser incluidas en el sistema bancarizado, porque “hay casos en los que hacen una evaluación personal, —yo no voy a poder pagar— entonces no quiero ir a una institución establecida que después pueda perseguirme institucionalmente”.

Señaló que resolver el tema de estrés financiero es un “problema complejo”, pero es necesaria que Banca, Gobierno e incluso las personas participen para prevenirlo.

Y destacó que el servicio que ofrece el Consejo Ciudadano se ha enfocado en ayudar a las personas pues “a veces no pensamos que cuando tenemos una deuda, también hay una alternativa de trabajo desde lo psicológico”, pues se cree que la única manera es adquirir el dinero para pagar, pero la terapia que ofrecen es gratuita, los 365 días del año, las 24 horas, sin fronteras y sin límite de tiempo.

“En ese momento tan oscuro y de tanta soledad, las deudas son una experiencia psicológica de muchísima soledad, entonces ayuda saber que si tú marcas o chateas del otro lado de la línea va a haber una psicóloga o psicólogo que te va a escuchar, no te va a juzgar y te va a ayudar a tratar de encontrar juntos una solución… Es muy importante decirlo, el servicio no tiene límite y lo que hacemos ahí es acompañar humana y empáticamente a la persona en necesidad”, indicó Esparza Guevara.