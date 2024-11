El Buen Fin 2024: Lo que no debes hacer al comprar en este evento de súper ofertas, según experto en finanzas personales

El Buen Fin está a la vuelta de la esquina y con él, la tentación de comprar a precios irresistibles. Pero antes de dejarte llevar por la emoción, Daniel Urías, director de Cooltura Financiera y experto en finanzas personales, te recomienda seguir estos consejos para que en la décimo cuarta edición del Buen Fin no se convierta en un dolor de cabeza financiero.

De acuerdo con Daniel Urías, el Buen Fin 2024 puede ser una gran opción si necesitas comprar algún producto o servicio por las ofertas y descuentos, pero si no tienes en mente algo que necesites, entonces lo recomendable es que antes de comprar, te preguntes: ¿Realmente lo necesito? Si la respuesta es no, no lo compres. El Buen Fin no es una excusa para comprar por impulso.

¿Cómo hacer compras inteligentes en el Buen Fin 2024?

Ahora que si realmente necesitas algo, compara precios y ofertas de diferentes tiendas. No te dejes llevar por la primera oferta que veas. Asegúrate de que el descuento sea real y no solo una promoción a meses sin intereses que te endeude a futuro o que te de chance de pagarlo varios meses después.

El director de Cooltura Financiera también recomienda que tengas cuidado con los meses sin intereses, ya que los meses sin intereses pueden parecer una buena opción, pero si compras varios productos con esta modalidad, la suma total puede ser impagable.

Recomendaciones para comprar en El Buen Fin 2024

Además, al comprar algo en el Buen Fin 2024 trata de priorizar el pago con ahorros, es decir, si puedes pagar con tus ahorros, hazlo. Evita endeudarte para comprar productos que no son esenciales.

Igualmente, planifica tu presupuesto, es decir define cuánto vas a gastar durante el Buen Fin y cíñete a él. No te excedas en tus compras y recuerda que el objetivo es terminar el año con finanzas sanas.

Otra cosa que recomienda el experto en finanzas personales es que no te dejes llevar por la publicidad del Buen Fin, pues la realidad es que puede ser muy atractivo todo lo que promocionan las tiendas departamentales o de tecnología y tentarte a comprar cosas que no necesitas, pero no te dejes llevar por ella. Recuerda que el objetivo es comprar lo que realmente requieres y no lo que te quieren vender.

Y es que jamás se debe olvidar que el Buen Fin no es una excusa para endeudarse, sino que es una oportunidad para encontrar buenas ofertas, por ello, es importante que recuerdes que las deudas pueden afectar tu estabilidad financiera a largo plazo.

Daniel Urías señala que en lugar de gastar en cosas que no necesitas durante el Buen Fin, mejor invierte en tu futuro, ahorra para tus metas financieras, como la compra de una casa o la educación de tus hijos.

Incluso si eres un emprendedor, el Buen Fin puede ser una oportunidad para invertir en tu negocio, pero antes de adquirir una deuda, asegúrate de que sea una inversión estratégica que te permita crecer y generar más ingresos.

Finalmente, afirma que, siguiendo estos consejos financieros, podrás disfrutar del Buen Fin 2024, que se realizará del 15 al 18 de noviembre, sin afectar tu estabilidad financiera. Recuerda que la clave es ser responsable con tu dinero y tomar decisiones inteligentes que no te endeuden sin motivo aparente.

Buen Fin 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT