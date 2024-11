¡Arroz que sí es arroz! Profeco revela la marca mexicana que recomienda

El arroz es uno de los principales granos que se consumen en México. Inclusive, se estima que ocupa el cuarto lugar de ingesta. Esto se debe a que es un producto económico, y evidentemente accesible para casi toda la población. Además, posee diversas propiedades que ayudan al bienestar de las personas.

El arroz es rico en vitaminas, y minerales, tales como el calcio, fósforo, hierro, sodio, y potasio. Sin embargo, es muy importante saber de dónde proviene este grano, porque en el mercado existen diversas marcas, las cuales muchas veces ofrecen algo que realmente no son.

El arroz es uno de los granos más consumidos en México.

Por ejemplo, se ha detectado que existe arroz hecho de plástico, una situación alarmante para todos los consumidores, ya que este tipo de producto no solo engaña a los compradores, también puede perjudicar la salud, porque no tiene valor nutritivo.

Aunque, es bastante complicado determinar que arroz es real, existe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una entidad encargada de proteger los derechos de los compradores. Por ello, esta dependencia se encarga de realizar estudios sobre lo que se ofrece en el mercado. Inclusive, ya hizo un estudio sobre las marcas de este grano, y fue publicado en una de las Revistas del Consumidor.

¿Cuál es la marca de arroz que recomienda Profeco?

La Profeco realizó en análisis de 38 productos, de los cuales 24 fueron de arroz súper extra, 6 de tipo Morelos, 3 de la gama extra y 5 que no ostentan de clasificación. En dicho estudio, sobresalió una marca mexicana por su calidad y precio.

La marca de arroz, que está libre de plásticos y tiene más granos enteros es SOS. Es importante mencionar, que también fue calificada con ‘E’ de excelente Verde Valle, pero la primera ya mencionada, destacó porque tiene más proteína.

Asimismo, ambas marcas cumplen con el porcentaje máximo de impurezas, materias extrañas, granos defectuosos y dañados. Lo mejor de estos arroz, es que son libres de plástico, algo esencial para que este producto sea ideal para los consumidores y su bienestar.

Por otra parte, antes de comprar arroz es importante tener algunos cuidados, tales como:

Asegurarse de que el producto no este dañado, abierto o roto.

Verificar la fecha de caducidad.

Revisar que este el modo de uso.

Almacenar el arroz en recipientes herméticos para que no estén en contacto con bacterias.

Finalmente, debes saber que no todas las marcas de arroz son de plástico, inclusive de los 38 productos que estudió la Profeco, solo seis no fueron recomendados, y esto fue por que su contenido neto no cumplía con lo establecido, o los granos estaban dañados.