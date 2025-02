En la reunión con EU, Ebrard logra “diálogo constructivo”

Luego de la reunión que sostuvo en Washington con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, con Jamieson Greer, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y el representante del Consejo Económico del Presidente, Kevin Hasset; el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, compartió que hubo un saldo positivo tras el encuentro.

A través de su cuenta de en la red social ‘X’, el funcionario mexicano celebró la junta con los tres hombres clave para el comercio de Estados Unidos con quienes, dijo, sentó las bases para empezar a trabajar de manera conjunta.

“Sostuvimos reunión con Howard Lutnick, Secretario de Comercio de los Estados Unidos así como Jamieson Greer de USTR y el Consejo Económico del Presidente, Kevin Hasset. Dio inicio un diálogo constructivo, próximo lunes inicia trabajo conjunto”, compartió el titular de Economía a través de su perfil personal.

El Dato: Aranceles provocarían en México un efecto recesivo a causa de la dependencia económica de nuestro país hacia Estados Unidos, coinciden especialistas.

Esta reunión llega en el marco de la suspensión provisional a la medida impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 por ciento a todos los productos que ingresen a territorio norteamericano procedentes de México, así como del cobro adicional al aluminio, al acero, a los vehículos y la entrada en vigor de aranceles recíprocos.

De esta manera, será el lunes cuando comiencen los diálogos en forma para tratar de alcanzar un acuerdo que beneficie y satisfaga a ambas partes y que lejos de alterar la relación bilateral, la fortalezca.

Algunas de las principales demandas que Estados Unidos busca atender de manera conjunta con México, son las relacionadas a la migración ilegal proveniente de Centroamérica y que atraviesa por suelo azteca, así como la seguridad nacional y el narcotráfico, particularmente la producción, comercialización y trasiego de fentanilo.

Cabe señalar que el encuentro entre funcionarios se da apenas un día después de que Estados Unidos otorgara la categoría de Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles mexicanos.

Por otra parte, en rueda de prensa desde la Casa Blanca, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, explicó que otro de los temas abordados fue el tráfico de fentanilo. “Estuve en una reunión con un ministro de México y con Howard Lutnick hace un par de horas. Hablamos sobre comercio recíproco y también sobre la crisis del fentanilo”, señaló el funcionario.

Las negociaciones del gobierno de México con su contraparte de Estados Unidos buscan evitar la imposición de un arancel del 25 por ciento a las importaciones estadounidenses de productos mexicanos a partir del próximo mes de marzo. Además, se busca conservar la relación comercial entre los dos países, cuyo comercio bilateral superó los 800 mil millones de dólares el año pasado.

No ‘contaminar’ negociación. Luego del anuncio del secretario de Economía, del arranque del trabajo conjunto entre Estados Unidos y México a partir del lunes, especialistas aseguran que nuestro país debe buscar que la negociación de las demandas del vecino país del norte no tengan injerencia unas sobre otras; es decir, que no se usen como armas para condicionar la búsqueda de soluciones.

En ese sentido, con los aranceles como principal tema de debate en la negociación, Rolando Paniagua, director de Expansión de Negocios en Banco Base, destacó que México tiene poco margen de maniobra frente a Trump, por lo que será importante no ‘contaminar’ las negociaciones.

“Lo que se puede hacer es ver qué es realmente lo que quiere Estados Unidos, exactamente qué es lo que le preocupa y con base en eso determinar y decir: “bueno, yo te puedo atender de esta forma. Digo, yo lo que creo es que a lo mejor esta parte migratoria, esto de los cárteles y los temas comerciales no se pueden mezclar, deben ir en diferentes caminos, porque si se contaminan entonces va a ser muy complicado negociar”, señaló.

El mensaje del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en redes sociales ı Foto: La Razón

Finalmente, destacó que, debido a la estrecha relación comercial entre ambos países y a la dependencia económica de México hacia Estados Unidos, la imposición de aranceles orillaría al país a una situación de recesión.

“Ahorita con el tema de los recíprocos y tomando en consideración el déficit que tiene Estados Unidos con México en temas comerciales, podría también ser ahí como objeto de que pudiera imponerlo. Pero sí, o sea, eso nos llevará a un efecto recesivo mucho más fuerte y más prolongado”, concluyó.