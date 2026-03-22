Claudia Sheinbaum y Olivia Salomón develan billete del Sorteo Especial Margarita Maza 2026 de la Lotería Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Olivia Salomón develan el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740.

Desde Guelatao de Juárez, Oaxaca, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete conmemorativo que rinde homenaje al “2026, año de Margarita Maza”, diseñado en el marco del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740.

Acompañaron este acto, la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como las Niñas Gritonas, quienes lanzaron la tradicional porra en honor a la figura histórica.

Autoridades federales y estatales rinden tributo a Margarita Maza en Guelatao de Juárez, Oaxaca. ı Foto: Lotenal

Durante la ceremonia del 220 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, se presentó esta emisión con el objetivo de reconocer la labor de Margarita Maza Parada como estratega clave y símbolo de resistencia durante la Intervención Francesa.

La directora Olivia Salomón expresó que para la Lotería Nacional, institución con más de 255 años de historia, es un privilegio participar en este homenaje que destaca a una mujer activa en la construcción del Estado laico y la consolidación de la República Mexicana, rompiendo con los moldes tradicionales de su época.

Junto al presidente Benito Juárez, compartió los desafíos de la Guerra de Reforma. Durante el exilio en Estados Unidos, demostró entereza manteniendo la unidad familiar frente a la imposición del Segundo Imperio de Maximiliano I. Su papel fue clave como símbolo de lealtad a los principios republicanos.

Para este sorteo, se emitieron dos millones 400 mil cachitos, disponibles en más de 11 mil puntos de venta y en MiLoteria.Mx. El Sorteo Zodiaco Especial No. 1740 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos y una bolsa total de 43 millones de pesos.

Niñas Gritonas de la Lotería Nacional participan en la ceremonia del 220 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez. ı Foto: Lotenal

El sorteo se llevará a cabo la noche del domingo 29 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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