Pide Ebrard prudencia e inteligencia a México y EU frente a aranceles

No es momento de sacar conclusiones, dice

Lo más “prudente e inteligente” que tienen que hacer las economías mexicana y estadounidense es ponerse de acuerdo respecto al tema arancelario, ya que de por medio se encuentran millones de trabajadores de empresas en ambos lados de la frontera, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Es decir, la integración hace que lo prudente, lo inteligente sea ponernos de acuerdo porque en medio están millones de trabajadores y de empresas de los dos países”, indicó.

El titular de la dependencia federal sostuvo que, en Washington, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, encabeza un equipo de trabajo que colabora con el gobierno estadounidense para “intercambiar bases de datos complejas para poder entender en qué punto nos encontramos exactamente en el comercio entre México y Estados Unidos”.

El Dato: México y Estados Unidos trabajarán de manera conjunta para atender las necesidades de ambos países sin alterar la relación comercial entre ambas naciones.

El presidente Donald Trump aseguró el lunes que los aranceles a las importaciones desde México sí se impondrán en marzo, a pesar de haber alcanzado una pausa entre ambos gobiernos. Al respecto, el secretario de Economía dijo que la primera reunión, que tuvo el jueves pasado, con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, fue de cordialidad.

“La reunión fue cordial con un primer encuentro en donde fijamos ideas generales de la importancia que tiene el comercio con México, cómo está constituido, escuchar también cuáles son sus prioridades, sus preocupaciones y empezar a trabajar”, indicó.

Ebrard Casaubón puntualizó que ya se trabaja en la negociación y aún no es tiempo de dar conclusiones; no obstante, aseguró que se mantiene optimista y que el Gobierno mexicano está convencido de que ambos países pueden llegar a un acuerdo, pues las economías son las economías “más integradas del mundo… es muy diferente el comercio e inversión de México y Estados Unidos al de China, por ejemplo, Vietnam u otros países”.

Y explicó que si se compara el total de exportaciones contra las importaciones que hace México, “nosotros importamos 65 centavos de cada dólar que exportamos”. En ese sentido, reiteró que las decisiones se deben tomar con firmeza, optimismo y sangre fría como lo ha expresado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“creemos firmemente en el multilateralismo”. En el marco de la inauguración de la vigésima tercera reunión del Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas, el titular de la SE sostuvo que el país tiene relevancia en la producción y exportación de ese tipo de productos y que, si bien hay una relación comercial importante con Estados Unidos, no se puede perder la presencia multilateral que tiene con otros países. “México tiene un liderazgo que hay que cuidar, proteger y hacer crecer… Nosotros creemos firmemente en el multilateralismo”, aseguró.

El funcionario federal explicó que durante la reunión, donde participarán más de 80 países, se fijarán las normas que permiten la facilitación del comercio, pero sobre todo tienen en cuenta la seguridad de las personas consumidoras.

“Nosotros pensamos que tener una representación de 80 países enriquece, la diversidad enriquece, no empobrece, no dificulta. La base de nuestro trabajo no es el rencor ni el odio, sino la identidad común y el compromiso con la humanidad”, puntualizó Ebrard Casaubón.

El Codex tiene la misión de garantizar que los productos alimentarios (frutas y hortalizas) cumplan con los estándares internacionales de calidad y seguridad en beneficio de los productores y los consumidores.

“La seguridad alimentaria, la sostenibilidad agrícola, la evolución del comercio internacional y la equidad en la implementación de estándares, son temas clave que requieren de atención y acción conjunta… sin embargo, el programa global cambia constantemente y nuestro trabajo en materia de etiquetado e inocuidad debe evolucionar con él”, añadió Andrea Solano, funcionaria de la SE.

Ordena Trump revisar gravamen al cobre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para iniciar una investigación acerca de la viabilidad de imponer aranceles al cobre; en una nueva acometida de su guerra comercial, emprendida desde el primer día de su mandato, el magnate ahora va por un material fundamental para el sector de los autos eléctricos, el hardware militar, los semiconductores y una amplia gama de bienes de consumo.

Trump, que busca frustrar lo que sus asesores consideran una maniobra de China para dominar el mercado mundial del cobre, firmó una orden que pide al secretario de Comercio, Howard Lutnick, iniciar una nueva investigación de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la misma ley que Trump utilizó en su primer mandato para imponer aranceles globales del 25% sobre el acero y el aluminio.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que la investigación se completaría rápidamente, “en tiempo de Trump”.

Además, agregó que China estaba utilizando subvenciones estatales e influencia económica para tomar el control de la producción mundial de cobre, de la misma forma que ahora domina la producción de acero y aluminio.

Dicho esto, los países que se verían más afectados por cualquier nuevo arancel estadounidense al cobre serían Chile, Canadá y México, principales proveedores de cobre refinado y artículos de cobre en 2024, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

“Al igual que nuestras industrias del acero y el aluminio, nuestra gran industria del cobre estadounidense ha sido diezmada por actores globales que atacan nuestra producción nacional”, dijo Howard Lutnick. “Para reconstruir nuestra industria del cobre, investigaré la imposición de posibles aranceles”, concluyó.

Reuters