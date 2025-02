Ve la ABM margen de mejora contra crimen

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolívar, dijo que en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aún hay áreas de oportunidad, pero la banca mexicana trabaja continuamente para reducir los riesgos.

Tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales por parte de Estados Unidos, el representante bancario sostuvo que se sienten fuertes y optimistas porque el gremio trabaja y redobla esfuerzos, pues ante cualquier error, el daño reputacional sería de importancia.

El Dato: La morosidad, de acuerdo con cifras de la propia ABM, bajó en 2024 comparándola con los registros de 2023, cifras positivas para el sector bancario nacional

“Lo que queremos decirles, realmente nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, nos sentimos tranquilos”, indicó.

En ese sentido, Carranza Bolívar señaló que la ABM ha invertido alrededor de 25 mil millones de pesos cada año, para obtener tecnología que detecte y prevenga operaciones con recursos de procedencia ilícita, y aseguró que los bancos que operan en territorio nacional siempre colaborarán con el Gobierno mexicano y estadounidense.

“Queremos que se vea nuestro trabajo y que se vea esta gran inversión que hemos hecho en tecnología en los últimos años, siempre lo hemos dicho: más de 25 mil millones de pesos anuales en tecnología que precisamente nos dan oportunidad de estar mejor preparados”, indicó.

El representante de la banca mexicana destacó que, a pesar del anuncio del gobierno estadounidense, aún no se tiene claro cuál es la implicación real de la Orden Ejecutiva 14157 que firmó el presidente Donald Trump.

“La implicación real no la sabemos todavía, el gobierno de Estados Unidos no ha dicho claramente todavía qué es lo que está buscando con esto y estamos esperando, pero eso no significa que no estemos trabajando”, indicó Julio Carranza.

Según datos de la ABM, México cuenta con una regulación robusta que cumple con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), además, las autoridades financieras mexicanas supervisan constantemente a las entidades bancarias.

“Desde 2014, la regulación mexicana contempla la obligación de bloquear recursos y suspender de forma inmediata la realización de todos los actos, operaciones y servicios que celebren con los clientes o usuarios que les informe la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante la lista de personas bloqueadas y se cumple cabalmente”, puntualizó el presidente de la ABM.

Cartera de crédito creció a doble dígito en 2024. La ABM indicó que, al cierre de 2024, la cartera de crédito para el sector privado creció a doble dígito, es decir 13.6 por ciento, en comparación con el año previo; la colocación de crédito en el sector de consumo incrementó 18.3 por ciento; empresas, 14 por ciento; vivienda, 7.6 por ciento, “y llegamos en 2024 a 6.7 billones de pesos de cartera de crédito colocada por la banca”, aseguró el dirigente.

El presidente de la ABM destacó que así como la colocación de crédito tuvo buenos resultados, también la morosidad bajó en 2024 respecto a 2023; en el consumo se pasó de 3.4 por ciento a 3.1 por ciento; tarjeta de crédito, de 3.5 por ciento a 3.4 por ciento; crédito personal, de 5.2 por ciento a 4.7 por ciento; nómina, de 3.2 por ciento a 2.9 por ciento y crédito de automóvil se pasó de 1.1 por ciento a 1.0 por ciento.

Anticipan aumento de cartera vencida

Tras más de cinco meses de violencia en Sinaloa, la Asociación de Bancos de México (ABM) consideró que actualmente no hay “un incremento sustancial en la cartera vencida”, pero en tres o cuatro meses el panorama será distinto, pues en algunos municipios del estado, algunos comercios han visto disminuidas sus ventas entre 50 y 60 por ciento.

“Hay muchos negocios que están cerrando, todos los lugares de entretenimiento, restaurantes, están sufriendo de manera muy importante”, sostuvo Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM.

En ese sentido, explicó que en Sinaloa tienen una cartera de crédito de 215 mil millones de pesos, de los cuales, sólo en Culiacán tienen 135 mil millones de pesos, pero que en este caso no se puede hacer uso de los Criterios Contables Especiales (CCE) como en Acapulco, porque Sinaloa no fue declarado como emergencia nacional por el Gobierno federal.

Además, puntualizó que ante el no uso de los CCE, se busca que a través de Nacional Financiera (Nafin) haya un programa de apoyo para las micro y pequeñas empresas. “La banca está reforzando sus programas de reestructura y atención a clientes”, dijo.