Incertidumbre arancelaria deja 7 mil empleos perdidos: Canaive

La incertidumbre que ha generado la política económica del presidente Donald Trump, que contempla la imposición de aranceles a las importaciones de origen mexicano, ha ocasionado que la industria del vestido y calzado haya perdido 7 mil empleos en lo que va del 2025, señaló José Pablo Maauad Ponton, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).

Esta cifra se suma a los 73 mil empleos que el sector perdió por prácticas desleales de comercio entre 2023 y 2025, aunque destacó que las empresas esperan que, en pocos meses, la industria se recupere.

El Dato: El sector textilero reconoce la labor del Gobierno federal al imponer aranceles a productos terminados de países que no tienen relación comercial con México

“Se han erosionado alrededor de 80 mil empleos en la cadena, lo cual es una tendencia que sigue todavía en un camino negativo. Pero nuestra convicción es que en 2025 debe de repuntar. Nos ha retrasado de manera muy importante la incertidumbre creada por la amenaza de los aranceles en Estados Unidos”, indicó en el marco del VIII Encuentro Nacional de la Cadena Fibra, Textil, Vestido y Calzado.

Asimismo, sostuvo que la incertidumbre arancelaría ha retrasado e impactado entre 15 y 20 por ciento las decisiones de compra “específicamente para temas de exportación hacia los Estados Unidos”.

José Pablo Maauad dijo que, a pesar de la montaña rusa de incertidumbre que se posiciona en el sector industrial por los aranceles, confía en que no habrá un escenario con gravámenes y que en el segundo cuatrimestre del año la industria tenga mayor certidumbre, pues en Estados Unidos empezarán a resurtir los inventarios y podrá ser un buen momento para la industria mexicana.

“Hay productos que cruzan la frontera no una, sino dos o tres veces y si en cada una de ellas se va a estar pagando un arancel, el escenario puede ser catastrófico, por lo mismo inviable”, sostuvo.

El representante empresarial refirió que actualmente el mayor problema que tienen las empresas dedicadas a la fabricación de textiles, vestido y calzado, es el contrabando, pues más del 60 por ciento de las prendas que se comercializan en el país “tienen, sin excepción, algún componente de ilegalidad”.

60% de prendas vendidas en México tienen un componente ilegal

No obstante, reconoció las acciones del Gobierno federal, específicamente la Operación Limpieza y la imposición de aranceles a productos terminados de países que no tienen acuerdos de libre comercio con México. “Se han dado pasos históricos que habíamos propuesto, solicitado, exigido durante décadas y no había sucedido… Todo esto desde luego tiene un impacto muy positivo para la industria”, mencionó el dirigente.

Por su parte, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), dijo que se busca que el proceso aduanero sea un aliado para la industria y no un obstáculo.

En ese sentido, apuntó, “estamos modernizando las aduanas con tecnología, inteligencia de datos y esquemas que agilicen las operaciones, reduzcan los costos logísticos y mantengan altos estándares de transparencia y seguridad”.

El funcionario destacó que la ANAM trabaja para garantizar que se haga una recaudación eficiente y justa para lograr que el comercio exterior sea ágil y seguro, además de combatir el contrabando y la subvaluación, prácticas que causan daño a la industria nacional.

“Combatimos el contrabando y la subvaluación, prácticas que afectan gravemente a la industria formal, distorsionan el mercado y reducen la recaudación fiscal necesarias para el bienestar del país. Asegurar una competencia justa, es clave para proteger a quienes invierten, producen y generan empleos en México”, señaló durante el encuentro entre empresarios de la industria de textiles, del vestido y del calzado.

Para Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), se ha observado una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) que se genera en la industria, al menos durante ocho trimestres consecutivos por las prácticas de comercio desleal que se originan desde Asia.

No obstante, agradeció la apertura que ha tenido la administración federal para escuchar y atender las necesidades del sector, y exhortó a las tiendas departamentales a colocar mercancía nacional en sus pisos de venta. “No hay razón para favorecer productos importados confeccionados bajo trabajo forzoso cuando podemos contribuir con nuestro país”, afirmó.

Economía desacelera, pero no hay recesión

Derivado de las políticas arancelarias del Presidente Donald Trump, se prevé que la economía mexicana registrará una caída durante 2025; sin embargo, no se estima una recesión, sino una desaceleración, sostuvo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

“Ya venimos arrastrando una desaceleración económica desde el año pasado y obviamente este tema de los aranceles y todas las amenazas de Trump han agravado todavía más la perspectiva económica del país. Para Estados Unidos también han tenido un efecto importante”, destacó durante el Base DAY 2025.

Así, en un escenario central, la directiva espera que el PIB de México quede en 0.0 por ciento, lo cual significaría que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe y el Gobierno de México aplique aranceles selectivos.

En un panorama optimista, en donde Trump podría eliminar los aranceles a México, el Producto Interno Bruto alcanzaría un crecimiento de 0.5 a 0.6 por ciento; no obstante, si los aranceles se continúan incrementando, el descenso económico se irá hasta -1.0 por ciento. “Es posible que durante el primer trimestre se vea una caída en el PIB. Todo esto es efecto de Trump”, destacó.

Al respecto, el Grupo Financiero Citi señaló que en su encuesta los analistas consultados refirieron que el Producto Interno Bruto del país se ubicaría al cierre de este 2025 en 0.6 por ciento, cifra lejana al 1.0 por ciento que habían adelantado los expertos a inicio de este año.

Por Berenice Luna