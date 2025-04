Guerra comercial se recrudece

Diversas naciones empiezan a resentir los efectos de la política comercial de Estados Unidos, algunas responderán con medidas de represalia y otras buscan exenciones a través del diálogo; el presidente Donald Trump aseguró que si los gobiernos quieren reducir los aranceles recíprocos, se encontraría abierto a las negociaciones, pero sólo si ofrecen algo “fenomenal”.

A pesar de que Estados Unidos no fijó aranceles recíprocos a Canadá, el primer ministro, Mark Carney, aseguró que su país aplicará tarifas de 25 por ciento a los automóviles originarios de Estados Unidos que no cumplan con el Tratado comercial (T-MEC), pero destacó que los gravámenes no se aplicarían a las autopartes y tampoco afectarían al contenido de los vehículos originarios de México.

El Dato: El secretario de Comercio de Estados Unidos aseguró que no hay posibilidades de que el presidente Donald Trump dé marcha atrás a los aranceles implementados.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los aranceles amenazan la democracia y no lo tolerará, por lo que expuso que su gobierno responderá a la política comercial proteccionista del mandatario de Estados Unidos.

“Defendemos el multilateralismo y el libre comercio, responderemos a todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo”, puntualizó.

A su vez, China dijo que responderá con medidas de represalia que, probablemente, aumentarán los precios para los consumidores estadounidenses.

“En las guerras comerciales y las guerras de aranceles no hay ganadores… Está claro para todos que cada vez más países se oponen a las acciones de intimidación unilateral de Estados Unidos”, declaró Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

En ese sentido, el presidente francés, Emmanuel Macron, en una reunión con representantes empresariales exhortó a las compañías a suspender las inversiones que tuvieran en Estados Unidos y cuestionó: “¿Cuál sería el mensaje de tener a grandes actores europeos invirtiendo miles de millones de euros en la economía estadounidense en un momento en que nos están golpeando?”.

De igual forma, la portavoz del gobierno francés, Sophie Primas, señaló que la Unión Europea (UE) sí impondrá aranceles de represalia a los bienes y servicios estadounidenses antes de que termine abril y aseguró que el grupo de países está listo para una guerra comercial.

No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la política de aranceles de Trump era un “golpe de gran magnitud a la economía mundial”, pero no refirió ninguna contramedida, pues la comisión que preside estaba “siempre lista” para iniciar el diálogo.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sostuvo que se debe iniciar ya una conversación con el gobierno estadounidense porque el objetivo es “eliminar los aranceles, no multiplicarlos”.

Tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, la Unión Europea sólo ha aplicado medidas de represalia a algunos productos específicos como las motocicletas Harley-Davidson y el whiskey, pero sólo con el objetivo de que el presidente Trump acepte el diálogo para eliminar los aranceles.

De impulsar una escalada en la guerra comercial, la UE podría imponer una tarifa a las compañías tecnológicas estadounidenses como Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft, y estás serían vulnerables porque Estados Unidos es superavitario, es decir, exporta más de lo que importa.

El Tip: MAndatarios de varios países coincidieron en la idea de que una guerra comercial no es benéfica para nadie, divide el comercio y propicia el colapso de la OMC.

El canciller alemán, Olaf Scholz, indicó que la UE “debe mostrar que tenemos músculos fuertes”, pero la intención no es desencadenar una guerra comercial total que afectaría la economía del bloque europeo porque depende en gran medida de las exportaciones; sin embargo, aseguró que llegar a un acuerdo será mejor para que Estados Unidos, Europa y el mundo tengan prosperidad.

En ese sentido, el primer ministro británico, Kier Starmer, aseguró que su gobierno debe reaccionar con “cabeza fría y en calma”, además, espera que pronto se llegue a un acuerdo comercial con el gobierno de Trump y así eliminar los aranceles. “Nadie gana en una guerra comercial; eso no está en nuestro interés nacional”, dijo.

Ante la misma situación, el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reunirá con sus contrapartes de EU para tratar el tema de los aranceles recíprocos.

“Actuaremos de forma calmada, cuidadosamente escalonada y unificada, a medida que calibramos nuestra respuesta, a la vez que dejamos tiempo suficiente para las conversaciones. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados si no somos capaces de llegar a un acuerdo justo”, afirmó.

En el continente asiático, Japón, país aliado y mayor inversionista en Estados Unidos, adoptó una postura más conciliadora, pues primero evaluará el impacto real de las tarifas que ha impuesto el mandatario estadounidense.

185 naciones fueron incluidas en la lista arancelaria de Trump

Sin embargo, el secretario en jefe del Gabinete del país asiático, Yoshimasa Hayashi, dijo que hay preocupación por los aranceles recíprocos, pues no cumplen con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de un acuerdo comercial entre ambas naciones.

Además, sostuvo que su gobierno ha exhortado a Estados Unidos a desistirse de imponer gravámenes recíprocos de 24 por ciento a los productos japoneses, pues estos pueden tener “un gran impacto negativo” en la economía internacional y en el sistema multilateral.

Finalmente, desde Corea del Sur van a “volcarse con todas sus capacidades para superar una crisis comercial”, señalaron.