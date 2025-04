Ricardo Anaya exige al gobierno acelerar renegociación del T-MEC ante aranceles de EU

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, llamó al gobierno a acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Argumentó que el acuerdo está en riesgo de volverse inoperante ante la imposición de aranceles por parte del gobierno del presidente Trump.

“Más vale sentarnos a la mesa de manera pronta a renegociarlo a que el señor lo siga incumpliendo, porque él en los hechos ya lo desconoció y es que no lo digo yo, ahorita un automóvil para poder entrar a Estados Unidos contrario a lo que dice el T-MEC va a tener que pagar 25 por ciento de aranceles”, dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que “ya es una realidad” que el presidente estadounidense “ya no está respetando el T-MEC. El arancel de 25 por ciento que traemos al acero, el arancel de 25 por ciento que traemos al aluminio también es contrario a lo que establece el T-MEC, es decir, el T-MEC está muy cerca de convertirse en letra muerta. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar la renegociación del T-MEC y sentarnos a discutirlo con Estados Unidos”, sostuvo.

¡A celebrar! "A otros les fue peor", dice Morena. Mientras tanto, la primera automotriz en México ya detuvo su producción por los aranceles del 25%. Millones de empleos en riesgo y el gobierno festejando. Urge que el gobierno reaccione y escuche. pic.twitter.com/ZdYzKw1B9U — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 3, 2025

Anaya critica postura del gobierno ante aranceles de EU y cuestiona su ‘triunfalismo’ económico

Anaya Cortés criticó que el gobierno federal minimice el impacto del 25 por ciento a la exportación de automóviles, autopartes; además del acero y al aluminio. Consideró que estas medidas “afectan gravemente la economía nacional”.

El senador cuestionó la postura del gobierno de celebrar la situación, señalando que empresas como Stellantis han pausado su producción en México debido a la incertidumbre comercial.

“¿Qué demonios está festejando el gobierno? ¿No se habrá enterado el gobierno que Stellantis, que tiene siete plantas en México, estamos hablando de marcas como Jeep, como RAM, ya anunció formalmente parar la producción en México? ¿Saben lo que eso va a implicar, en términos de empleos?”.

Agregó que “hablar en estos momentos de que va a haber nearshoring, cuando Estados Unidos está violando el TMEC, cuando nos pusieron 25% de arancel a la industria automotriz, nada más démosle el golpe a esto. Ahora te diría que eso que acabas de decir implica un triunfalismo esquizofrénico del gobierno”.

También criticó el “Plan México”, presentado como una estrategia para enfrentar la crisis económica derivada de los aranceles, lo calificó como insuficiente y carente de estímulos fiscales concretos.

Hace días, Morena celebraba en el Zócalo. Hoy, EE.UU. impone 25% de aranceles a autos y autopartes. Su estrategia fracasó. 30% de nuestras exportaciones y 4.5M de empleos están en riesgo. Urge un plan inteligente. Es ahora o nunca. pic.twitter.com/SKFhzfsBJK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 3, 2025

“No hay un solo estímulo fiscal en todo lo que plantearon. No escuchamos la palabra Impuesto sobre la Renta, no escuchamos la palabra Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no escuchamos la propuesta Impuesto sobre Automóviles nuevos”, señaló.

Anaya Cortés adelantó que además de las iniciativas anunciadas este miércoles, también el PAN presentará una Ley de Impulso y Emergencia Económica “para hacer frente a esta realidad, que va a ser muy complicada. Queremos que le vaya bien al país y por eso le exigimos al gobierno que asuman una posición realista y que dejen ese triunfalismo exacerbado, que puede llevar a la gente a tomar malas decisiones”, refirió.

