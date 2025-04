Trump impone aranceles del 125% a China; pausa 90 días a recíprocos a países que no tomaron represalias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que le impondrá aranceles de 125 por ciento a China “Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales”, con efecto inmediato.

Además de informar una pausa de 90 días en los aranceles a los países que no tomaron represalias en contra de Estados Unidos “he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato”.

El repentino cambio de postura de Trump se produjo menos de 24 horas después de que entraron en vigor nuevos aranceles elevados sobre las importaciones de decenas de socios comerciales, en donde había impuesto un 104% a China.

“En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a EE. UU. y a otros países ya no es sostenible ni aceptable”, dijo Trump en el mismo post.

Comunicado de Trump en su red social Truth ı Foto: Especial

Ante el anuncio, los índices bursátiles estadounidenses se dispararon al alza, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro se alejaba de sus máximos anteriores.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por su parte, dijo que hay un gran interés en negociar con Estados Unidos para reducir los aranceles, y señaló que Trump ya habló con los líderes de Japón y Corea del Sur, y que funcionarios estadounidenses se reunirían con una delegación de Vietnam el miércoles.

De igual forma ha dicho anteriormente que podría llevar meses llegar a acuerdos con los países sobre las tasas arancelarias, y el gobierno no ha sido claro sobre si los aranceles base del 10% impuestos a la mayoría de los países se mantendrán. Pero en una aparición en “Mornings with Maria”, Bessent dijo que la economía “volvería a estar en pleno funcionamiento” en un punto en el “futuro no muy lejano”.

Con información de Reuters y AP

