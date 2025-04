¿Cuál es el billete de 100 pesos que dejará de estar en circulación y cómo cambiarlo?

Los billetes, parte fundamental para nuestras transacciones del día a día, van cambiando conforme pasa el tiempo. Es el Banco de México (Banxico) el encargado de emitir nuevas versiones de la moneda, pero también de retirar de circulación algunas que, por sus características particulares, ya no son útiles.

Es el caso de un billete de 100 pesos, el cual ha sido considerado como obsoleto por la autoridad financiera, por lo que pidió a la ciudadanía considerar que será retirado de circulación.

Monedas y billetes entran y salen de circulación. ı Foto: ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

Entonces ¿ya no podré usar este billete de 100 pesos? ¿Ya no me lo recibirán en la tienda? Te contamos cuál es el billete de esta denominación que saldrá de circulación y qué hacer ante ello. Así que revisa tu cartera porque puede que tengas uno y ya no puedas utilizarlo más.

Este billete de 100 pesos saldrá de circulación en 2025

El Banco de México informó a inicios de este año que un billete de 100 pesos será retirado de circulación, así que ¡cuidado! Puede que tengas en tu cartera una pieza que ya no es válida.

Fachada del Banco de México (Banxico), en la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico. ı Foto: Cuartoscuro

Se trata del billete de 100 pesos de la familia D1, identificado por llevar impresa la imagen de Nezahualcóyotl acompañado de un códice y elementos culturales prehispánicos.

Este billete ha estado en circulación desde 2001 y Banxico informó que decidió retirarlo de circulación debido a la modernización del papel moneda, la cual, a su vez, ha permitido implementar mejores medidas de seguridad.

Tengo el billete de 100 pesos que saldrá de circulación: ¿qué hago?

Si tienes en tus manos el billete de 100 pesos de la familia D1, Banxico tiene noticias para ti.

Aunque el billete saldrá de circulación pronto, seguirá siendo válido para hacer compras y transacciones. Sin embargo, cuando llegue a manos de un banco, éste estará obligado a retenerlo para entregarlo a la autoridad financiera y retirarlo de circulación.

Entonces ¿tú debes cambiar el billete? Si te genera dudas la validez de la pieza que saldrá de circulación, puedes ir a tu banco más cercano y pedir que te cambien el billete de 100 pesos de la familia D1 por otro ejemplar, y la institución estará obligada a hacerlo.

am