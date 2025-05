Viva Aerobús, en la polémica por dejar a 15 menores sin viaje de graduación

La aerolínea Viva Aerobús enfrenta una nueva ola de críticas tras difundirse en redes sociales una denuncia por la sobreventa de boletos, que dejó a 15 menores sin abordar su vuelo de graduación.

El video expone cómo la aerolínea dejó fuera del vuelo al grupo, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales.

En ese sentido, la descripción detalló que Viva Aerobus sobrevendió el vuelo y que “la sobreventa de boletos no es un simple detalle operativo, es una práctica abusiva que sigue afectando a miles de pasajeros, y cada vez es más común. Esto no puede normalizarse”.

En el video que cuenta con más de 64 mil reproducciones, el usuario recibió diversos comentarios, en los cuales hubo quienes respaldaron la práctica de la empresa y en contraste, algunos usuarios indicaron que las aerolíneas deberían terminar con las prácticas de sobreventa de boletos.

Entre los opiniones indicaron que: "Ya debería de ser penado el sobre vender boletos“, "Asiento pagado no creo q tuvieran porque solo te bajan cuando no compraste el asiento“, ”te pudo pasar con cualquier aerolínea, la sobreventa está permitida. La cuestión aquí es que al ser menores no pueden realizar su check in en línea y tiene que ser directo en mostrador, siempre es recomendable realizar el check in con anticipación“, ”¡es que no deberían sobrevender! Que ganas de meterse en líos, de quedar mal y perder dinero en dar compensaciones. De verdad no entiendo, ¿por qué lo hacen?“.

Hasta el momento, Viva Aerobús no ha emitido un comunicado oficial sobre este caso. El incidente ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de regulación más estricta en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores en el sector aéreo mexicano.

FBPT