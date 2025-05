SAT advierte riesgos fiscales por prestar tu tarjeta de crédito

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la instancia encargada de vigilar que los trabajadores cumplan con sus obligaciones fiscales, es decir, que paguen sus impuestos a tiempo, pues, de lo contrario, se harían acreedores a multas.

En general, el SAT impone multas cuando un trabajador no paga sus impuestos correctamente o no declara parte de sus gastos, es decir, no informa cómo obtuvo el dinero que usó para una compra.

Sin embargo, esta falta de pago no siempre ocurre por una mala intención del trabajador, sino que puede ser incluso por algún error, accidente o fraude. Por ello, el SAT pide a todos sus contribuyentes estar atentos a situaciones que comprometan su dinero.

En este sentido, advirtió que prestar la tarjeta de crédito, una práctica habitual entre muchos amigos y familiares, conlleva riesgos fiscales. Te decimos cuáles son para que tengas cuidado.

Este es el riesgo de prestar tu tarjeta de crédito, según el SAT

La dinámica es común: necesitas comprar un producto de urgencia, antes de que se termine la oferta, pero no cuentas con tarjeta de crédito o la tuya está saturada. Entonces, fácilmente, le pides la suya a tu familiar o a algún amigo.

Esta situación, que es tan común entre personas cercanas, es una situación que conlleva un riesgo fiscal para el titular de la tarjeta, según el SAT.

En días recientes, la institución advirtió que, cuando se presta una tarjeta de crédito, los gastos que se realicen con ella quedan al nombre de su titular, independientemente de si fue él quien los realizó o no.

Entonces, si los gastos cargados a la tarjeta superan los ingresos que el titular ha declarado ante el SAT, se activa una revisión automática por discrepancia fiscal. Si se encuentra que, efectivamente, se incurrió en discrepancia fiscal, la institución podría imponer multas que van desde el 15 hasta el 70 por ciento.

¿Cómo evitar caer en discrepancia fiscal por prestar mi tarjeta de crédito?

El primer consejo del SAT ante el riesgo de discrepancia fiscal por exceso de gastos no declarados es, claro está, no prestar tu tarjeta de crédito.

Sin embargo, es claro que esto es difícil de cumplir, pues esta herramienta es indispensable en muchos hogares, donde todos los miembros utilizan una misma cuenta para sus gastos.

En este caso, lo importante es mantener un control de cuánto dinero está gastando la persona a quien se le presta la tarjeta, de forma que no se convierta en un monto que exceda las posibilidades económicas del titular, toda vez que aquello hará más fácil la aparición de discrepancia fiscal.

Si prestas la tarjeta a un amigo o alguien fuera de tu hogar para un gasto fuerte, es posible pedirle que te pague las mensualidades correspondientes a través de depósitos bancarios que estén correctamente registrados, en los cuales se aclare que se trata de reembolsos o préstamos.

Sin embargo, ante la duda, lo mejor siempre será que consultes con tu contador de confianza, además de llevar una correcta administración de tus finanzas.

