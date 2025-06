Promover la educación financiera es una responsabilidad de las instituciones, afirma Fintech STP

Con 16 años de trayectoria, el Sistema de Transferencias y Pagos (STP) es una fintech mexicana, que se autodenomina como líder en pagos electrónicos y que opera en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico).

Luego de diversas certificaciones, sus creadores lograron ofrecer servicios especializados y se han ganado la confianza de más de mil 500 clientes; pero su compromiso va más allá de las transacciones al promover la educación financiera, pues cree que el conocimiento es un derecho y una responsabilidad compartida.

“Difundimos información relativa a la prevención y elementos de seguridad que todas las personas deben de tomar en cuenta tratándose de operaciones financieras en medios digitales ¿Por qué? Porque necesitan y tienen derecho a saber todos aquellos puntos en los que siempre deben de fijarse y de poner atención para que no sean vulneradas sus cuentas. Entonces, promover la educación es una responsabilidad de las instituciones”, indicó Jorge Malanco, director de Mercadotecnia, Comunicación y Continuidad Operativa de STP.

El Dato: El SPEI o Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario inició operaciones en agosto de 2004 y sustituyó al Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado.

En entrevista con La Razón, destacó que los programas de educación financiera que imparten son para personas clientes, no clientes, y población no bancarizada y bancarizada, porque lo importante para la compañía es informar y aunque reconoció que muchas entidades financieras también lo hacen, en muchos de los casos la información llega sólo para los clientes, pero para STP es importante tener un alcance más amplio, para aquellos que no están bancarizados, “también a ellas debemos de acercarnos”.

¿Cómo surge STP? Nace a consecuencia de algo relevante en México: hace 20 de años, Banxico convocó a un grupo de tecnólogos para crear algo que fuera un medio de pago electrónico digital y que fuera más eficiente de lo que se tenía en ese momento y así nació el SPEI. Dentro de este grupo de tecnólogos estaban dos de nuestros fundadores. Ellos entregan el SPEI a Banco de México y cuatro años después tienen la visión de fundar STP para ofrecer ese servicio y nos convertimos en participantes directos del SPEI. Firmamos un convenio y pudimos vender el servicio de identificación de cuentas clave del SPEI.

Estamos autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y estamos integrados por especialistas en tecnologías de sistemas de pago. Tenemos ya 16 años de experiencia, tenemos más de 1,500 empresas en nuestro portafolio que son nuestros clientes.

Entre ellas puede haber aseguradoras, bancos, escuelas, empresas del sector de juegos y apuestas. Nuestra misión es romper paradigmas en la innovación de soluciones tecnológicas financieras.

¿Qué ofrece STP que los competidores no? Nosotros lo que hacemos es que conectamos al Banco de México y le damos tres grandes beneficios a las empresas para administrar sus tesorerías. El primero, es identificación en tiempo real o identificación a través de cuentas clave de Banxico; segundo, para conciliación de pagos en tiempo real, porque el SPEI corre con un tiempo máximo de cinco segundos, es lo que Banco de México te autoriza, no puedes exceder de cinco segundos para que la transferencia sea realizada entre cuentas.

Tres, no cobramos nuestro servicio no se cobra por comisión transaccional como lo pueden hacer otras instituciones, nosotros cobramos por un volumen transaccional. Y hay una cuarta, otorgamos el poder hacer la identificación de cuentas clave a través del CEP, que es el Comprobante Electrónico de Pago del Banco de México.

Entonces, muchísimos de nuestros clientes utilizan este servicio para poder corroborar que las cuentas a las que van a enviar dinero son las cuentas de quien dice estar siendo el receptor en el banco que corresponde y con esto se evitan muchísimos fraudes. Operamos transacciones 24/7 en tiempo real y sin límite de monto. Corremos bajo la carretera del SPEI y adicionalmente tenemos dos servicios más que es CoDi y Dimo.

El principal diferenciador: es la experiencia. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo. Además, dentro de nuestro ADN están los creadores del SPEI. Puede haber algunas otras empresas que lo hagan y revendan el servicio, pero la diferencia fundamental es que nosotros fuimos el primer participante directo del SPEI.

La experiencia, la solidez, la trayectoria y el tiempo que venimos haciéndolo, es el gran diferenciador por el que muchas empresas nos buscan y nos dicen, “contigo tenemos la seguridad, sabemos que tú lo has hecho desde que esto inició”.

Al ser una compañía digital, ¿qué ofrece en temas de ciberseguridad? Impulsamos muy fuerte los temas de ciberseguridad, nuestras plataformas tienen estándares de seguridad altamente robustos, avalados por Banxico y la CNBV trabajamos mucho con temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por lo tanto, somos una empresa financiera o tecnológica financiera altamente sólida, altamente segura y ética.

Los sistemas a través de los que operamos son propios. Porque la tecnología es propia y única, eso es importante decirlo. Lo que nos brinda un alto grado de confiabilidad. Estamos sujetos a todos los protocolos de seguimiento y revisión de Banxico y CNBV y esto implica que más o menos en el año tenemos entre cinco o seis auditorías de cada una de las entidades.

El Tip: Los pagos por SPEI también se conocen como mismo día, transferencias electrónicas, transferencias interbancarias o pagos a terceros.

Es decir, vivimos permanentemente auditados por ambos para poder asegurar que los protocolos de seguridad que tenemos son robustos y que le pueden brindar y ofrecer a nuestros clientes esa tranquilidad de tener sus recursos o de mover sus recursos a través de nosotros.

60% de sus ventas provienen de recomendaciones de clientes

Al ser una organización o una empresa de tecnología financiera, pues el core de nuestro negocio está centrado en la seguridad de las transacciones de los clientes y en el servicio al cliente. Esos son los dos pilares sobre los que trabajamos para brindar un servicio estable, seguro y que evidentemente genere confianza y nos permita la recomendación. El 60 por ciento de nuestras ventas proviene de recomendación de clientes y el 40 por ciento restante de diferentes canales de promoción.