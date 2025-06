Banamex es premiado por innovación en nómina digital y apertura remota de cuentas seguras

Como parte de la transformación hacia la digitalización, la eficiencia y la satisfacción al cliente, Banamex introdujo la Nómina de Apertura de Cuenta Remota que conecta a los empleados con sus empresas a través de un proceso de incorporación de autoservicio totalmente digital.

Con este nuevo proceso, los empleadores pueden incorporar a sus empleados para los pagos de nómina a través del portal de banca electrónica, escaneando un código QR, haciéndolo más ágil y ahorrándoles tiempo al digitalizar la interacción de apertura.

Esto a su vez, minimiza los trámites y manejo de información personal a través de la validación de identidad de forma segura mediante datos biométricos.

Gracias a estas nuevas herramientas, Global Finance reconoció a Banamex como una de las principales empresas en Innovaciones Financieras en la edición The Innovators 2025, colocándose en el Top Innovations in Finance 2025 – Latin America: Best in Class Payroll Onboarding Process, que distingue a las entidades que identifican nuevos caminos y diseñan nuevas herramientas en las finanzas.

“En Banamex seguimos trabajando en soluciones para nuestros clientes incorporando procesos que respondan a las necesidades de cada empresa de forma personalizada. Contamos con implants y personal capacitado que te apoyan con la apertura de tu cuenta desde la comodidad de tu domicilio, tomando tus biométricos a través de la App móvil, brindando tiempo de capacitación de la funcionalidad de la aplicación y otorgando la infraestructura que requieran nuestros clientes”, señaló Gabriel Maldonado, director de Ventas de Nómina Canales Digitales y Alternos de Banamex.

Banamex reitera su compromiso en seguir transformando sus experiencias de servicio con sus clientes y enfocándose en el camino hacia el futuro de la banca.

