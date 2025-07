Ebrard hablará hoy con autoridades de EU sobre impuesto al cobre

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que, tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer un arancel de 50 por ciento a las importaciones de cobre, aún no se tiene claridad de a qué se va a aplicar, y que hoy tendrá una llamada telefónica con su contraparte estadounidense para tener más información.

“Tendré hoy una llamada con la autoridad de Estados Unidos y ya te podré dar una posición más precisa porque ni ellos sabían… Necesitamos saber a qué se aplica, vamos a entender eso primero”, destacó el funcionario federal.

Asimismo, dijo que México no ha recibido ninguna carta por parte del presidente estadounidense para aplicar aranceles recíprocos como sucedió con Japón y Corea del Sur y otros 12 países más, porque a México no se le aplican esos gravámenes, “recuerda que nosotros no somos parte de los aranceles recíprocos. Y por lo tanto, no espero que suceda”.

Aclaró que México no ha sido notificado de medidas recíprocas y confió en que se logre un acuerdo para evitar sanciones a las exportaciones mexicanas. ı Foto: ilustrativa: Creative Commons

México busca acuerdo con EU para evitar cuota compensatoria al jitomate

Finalmente, señaló que espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo entre productores estadounidenses y mexicanos de tomate rojo para evitar que se le aplique una cuota compensatoria a las exportaciones de México, y la dependencia que encabeza así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han acompañado a la comitiva nacional.

“Del jitomate, acuérdate que no es un arancel, es una cuota compensatoria que se deriva de un acuerdo al que se llegó en 2019 y vamos a saber en los próximos días cómo evoluciona. Es un acuerdo entre productores de Estados Unidos con los productores mexicanos y tienen que llegar a algún punto de acuerdo. Ha habido “N” número de reuniones y desde luego que hemos acompañado a nuestros productores también. Estuvo el secretario de Agricultura la semana pasada”, puntualizó.

FBPT