Pemex reporta presencia de hidrocarburo en Dos Bocas, Tabasco; mantienen operativo de contención

Autoridades federales y estatales mantienen un operativo de contención, limpieza y evaluación de impacto ambiental tras detectar la presencia de hidrocarburo en las inmediaciones del puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), hasta el pasado 21 de marzo se habían recolectado alrededor de 240 kilogramos de “material impregnado con crudo” en la zona del muelle y playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), así como en la dársena y otros puntos de conexión a cuerpos de agua.

Para atender el incidente, se contrató a una empresa especializada , mientras personal técnico de Pemex y elementos de la Secretaría de Marina realizaron acciones de contención y recuperación en el río Seco, a la altura de la ranchería Limón, donde personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó recorridos de inspección.

👷🏼‍♂️ Personal técnico especializado de Pemex, en coordinación con la Secretaría de Marina, realiza acciones de contención y recuperación de hidrocarburo en el Río Seco, a la altura de la Ranchería Limón, en Paraíso, Tabasco.



La situación se encuentra bajo control y no representa… pic.twitter.com/AsjEIO4Rzb — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 21, 2026

Asimismo, se instalaron “barreras de contención” para frenar el avance del hidrocarburo hacia la laguna Mecoacán, y se realizan labores de recolección mediante cordones oleofílicos.

En tanto, la ASEA “da seguimiento técnico al caso, realizará una inspección en sitio y ha solicitado a Pemex la elaboración de una Investigación de Causa Raíz conforme a la normativa vigente”.

En el operativo también participa personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades), a fin de “asegurar la contención total del evento y proteger los ecosistemas marinos y las comunidades costeras, particularmente a las y los pescadores de la región”.

Al respecto, el Gobierno de México reiteró que las labores de limpieza, evaluación y seguimiento continuarán “hasta la completa remediación del área afectada”.

Este incidente ocurre días después del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca que dejó un saldo de cinco personas muertas , entre ellas una trabajadora de Pemex, y que ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, sucede tras la llegada de Andrea González Hernández a la dirección ejecutiva de la ASEA, en sustitución de Rebeca Olivia Sánchez Sandín, quien permaneció en el cargo apenas un mes.

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cehr