Recepción de remesas en México pueden caer 5.8% al cierre de 2025 y ubicarse en 61 mmdd: BBVA

Al cierre de 2025, las remesas que ingresan a México podrían tener una caída de 5.8 por ciento y finalizar en 61 mil millones de dólares, aunque el escenario es negativo, tampoco sería “catastrófico” ni habría afectaciones macroeconómicas en el país, aunque si habría una disminución de 5.0 por ciento a 6.0 por ciento del ingreso de las familias que dependen de este dinero, indicó BBVA México, durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas México 2025.

La causa de una menor llegada de remesas sería por un estancamiento en la llegada de personas migrantes mexicanas a Estados Unidos, que se ha mantenido en alrededor de 12 millones y, aunque en menor medida por la incertidumbre generada por las políticas del presidente Donald Trump, señaló Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA México.

Tan sólo en el primer semestre de este año se registró una caída de 5.6 por ciento a tasa anual, y aunque se ha indicado que es ocasionada por las redadas migratorias que realiza Estados Unidos, “nosotros no creemos que esto necesariamente sea el caso, porque el único país donde están cayendo las remesas es México. Si fueran las redadas o si fuera el miedo de Trump, creo que estaríamos viendo algo en otros países” añadió.

El analista destacó que, los hogares mexicanos que reciben remesas, éstas representan el 30.5 por ciento de sus ingresos y que el efecto de una disminución para este año, será desigual pues no todas las entidades federativas del país son beneficiadas por este tipo de ingreso, “el efecto que puede haber de una disminución en el envío remesas va a ser desigual en distintas zonas del país”.

Por ejemplo, Chiapas y Guerrero son el primer y segundo receptor y tienen una dependencia importante de remesas, con 14.6 y 14 por ciento como proporción de su Producto Interno Bruto (PIB), respectivamente.

“Es decir, hay estados donde las remesas son más de 10 puntos del PIB. Ahí sí tiene una importancia central. Hay otros, como Campeche, Tabasco y Nuevo León, donde prácticamente no pintan”, puntualizó.

Y aunque reiteró que la contracción no es catastrófica, ni habrá un problema de divisas para el país, las familias mexicanas que dependen de las remesas “pueden tener limitaciones en el consumo y ahí también, repito, creo que serán muy importante estos planes de inversión que están en el plan México, pues no se olviden de estos estados que van a ser los afectados porque hay familias que, no es que vaya a desaparecer su ingreso, pero una caída del 5.0 por ciento al 6.0”, e incluso podría darse el caso de un aumento de la pobreza en estas entidades.