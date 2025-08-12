CSP y CNA avalan acuerdo de tomate

Tras el acuerdo que publicaron las Secretarías de Economía (SE) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para establecer precios mínimos de exportación para el tomate fresco mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que éste fue una propuesta que hicieron los productores para evitar que se vendiera a costos menores; por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó que la medida sea implementada, pues se protegerá a productores y exportadores, a más de 400 mil personas trabajadoras, y asegurará la estabilidad del mercado agrícola estadounidense.

“Este acuerdo fue propuesto por ellos para que todos tuvieran la misma posibilidad de seguir exportando a pesar de este 17 por ciento que impuso el gobierno de los Estados Unidos y ha estado el Dr. Julio Berdegué, el secretario de Sader, en contacto con ellos para ver qué otros apoyos necesitan”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

17% recibió como arancel el tomate mexicano que va a EU.

Entre las alternativas puestas sobre la mesa, estaba dar una fianza para exportar que se destinará específicamente a pequeños productores. Por su parte, el CNA dijo ver con “buenos ojos el acuerdo” y reiteró que seguirá trabajando en conjunto con las autoridades y las organizaciones representantes del sector agropecuario para que este acuerdo se concrete satisfactoriamente.

TE RECOMENDAMOS: Negocio fiduciario Gobierno da un empujón a la banca de desarrollo

De acuerdo con el documento publicado, la fracción arancelaria 0702.00.03, que se refiere a tomates frescos o refrigerados, tiene nuevos precios mínimos por kilogramo. El tomate Cherry podrá ser comercializado a no menos de 1.70 dólares; tomate bola, 0.95 dólares; tomate bola variedad Stem On, 1.65 dólares; tomate bola tipo TOV-Racimo, 1.70 dólares; tomate Saladette, 0.88 dólares; tomate Grape, 1.70 dólares, y todos los demás tipos a 1.70 dólares.

A su vez, el Gobierno federal analiza un plan para diversificar la comercialización del jitomate mexicano, lo cual incluye la instalación de plantas que permitan procesarlo en distintas presentaciones. “Se les planteó incluso la posibilidad de generar mayores esquemas de procesamiento del jitomate en nuestro país y también se está trabajando con ello”, aseguró la Presidenta Sheinbaum.