Más personas ocupan el Trole; sube 39% su uso

La red de trolebuses cuenta con una flotilla de 425 vehículos, de los cuales 290 dan servicio diario para 12 líneas.

Durante el segundo mes de este año, 10.9 millones de personas usaron el Trolebús como medio de transporte dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), en comparación con los 7.9 millones de usuarios que lo hicieron en febrero de 2025, lo que significa un aumento de 39.2 por ciento, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP).

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en febrero de este año los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeros dentro de la ZMVM dieron servicio a 174.1 millones de usuarios, 5.1 por ciento más en su comparación anual, cubriendo una distancia de 29.6 millones de kilómetros, cantidad que aumentó 4.8 por ciento en el mismo lapso.

El Tip: El Metro incrementó 4.6 por ciento la cantidad de usuarios movilizados durante el mes de febrero a tasa anual, al contabilizar 98.6 millones de personas que lo ocuparon.

De la totalidad de servicios de movilidad pública en la ZMVM, el Trolebús fue el más utilizado, y contabilizó 2.5 millones de kilómetros recorridos en febrero, un incremento de 38 por ciento respecto al segundo mes del año anterior.

El segundo medio de transporte más empleado fue la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), al presentar una variación anual al alza de 34.6 por ciento, explicada por los 9.6 millones de pasajeros que lo ocuparon durante el segundo mes de este año, en comparación con los 7.1 millones que hicieron lo propio en febrero de 2025.

20 colonias cruzan los 18 kilómetros de la “R1”

En contraparte, el Tren Ligero fue el servicio menos utilizado, ya que arrojó una contracción de 14.7 por ciento en su uso, puesto que disminuyó de 2.9 millones de pasajeros transportados en febrero de 2025 a 2.4 millones en el mismo mes, pero de este año.

Seguido del Tren Ligero, el Metrobús se ubicó como el segundo medio de movilidad menos usado, ya que 2.3 millones de personas dejaron de subirse en él, al pasar de 35.7 millones de usuarios en 2025 a ser empleado por 33.4 millones en 2026, ambas comparativas en el mes de referencia.