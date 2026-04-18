Reapertura de estrecho tira precios del petróleo

La cotización de la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se derrumbó este viernes 10.18 por ciento para alcanzar 85.05 dólares por barril (dpb), precio no visto desde más de un mes, luego que Irán anunciara que el estrecho de Ormuz se encontraba libre para el tránsito de todos los buques comerciales durante el alto al fuego, al tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Irán acordó no volver a cerrar nunca más esta vía marítima.

Luego de alcanzar 94.69 dpb el jueves, el WTI perdió 9.64 dpb en el transcurso de la jornada de ayer, para cerrar a las 15:00 horas en 85.05 dpb; por su parte, el crudo de referencia Brent diminuyó 7.82 dpb o 7.87 por ciento durante su cotización diaria, para llegar a un precio de 91.57 dpb, con datos de Investing.com.

El Dato: Medios informativos iraníes detallaron que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deberán hacerlo por una “ruta asignada” y bajo consentimiento.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) mostró una pérdida de 8.35 dólares por cada barril, lo que significa una baja de 9.01 por ciento en su cotización diaria, para cerrar jornada de este viernes en 84.25 dpb.

La variación en los precios de los energéticos, aunado a las declaraciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, también tuvieron impacto relevante en el precio del gas de referencia europeo, el Dutch TTF Natural Gas, ya que su costo disminuyó 8.61 por ciento y cerró jornada de cotización en los 38.769 euros por megavatio hora (MWh), el costo más bajo que ha mostrado desde el 27 de febrero, cuando Estados Unidos inició las acciones bélicas contra Irán.

Evolución de petroprecios ı Foto: Especial

Cabe recordar que el precio del gas europeo de referencia alcanzó su mayor cotización el 19 de marzo, un día después que Irán atacara la Ciudad Industrial Ras Laffan, la mayor de su tipo en el mundo, ubicada en Qatar, originando que el energético se disparara hasta 61.852 euros por MWh; en comparación con el precio alcanzado este viernes, el Dutch TTF Natural Gas muestra una contracción en su precio de 37.31 por ciento.

Lo metales preciosos también mostraron variación; en cuanto al oro, valor de refugio de inversionistas, rompió dos jornadas con pérdidas y repuntó 1.48 por ciento, llegando a 4 mil 879.60 dólares por onza, mientras que la plata mostró un incremento de 3.98 por ciento para topar a 81.842 dólares la onza.

Para las divisas mexicanas, estas variaciones significaron que el centenario oro ganara mil 400 pesos o 1.01 por ciento en su cotización diaria, para llegar a un precio a la venta de 104 mil pesos, al tiempo que la onza libertad de plata fue expendida en mil 760.90 pesos; en referencia al peso mexicano frente al dólar, se mantuvo sin variación respecto al jueves y es intercambiado en ventanilla a 17.72 unidades por billete verde.

Tras las declaraciones del gobierno iraní, Donald Trump comentó en su red social que, a pesar de la reapertura del estrecho de Ormuz, se mantendrá un bloqueo naval para asegurar que se conserve el acuerdo con Irán.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, escribió en su red social Truth Social.