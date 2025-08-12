María del Carmen Bonilla es propuesta por CSP para que sea subsecretaria en SHCP

María del Carmen Bonilla es licenciada en Finanzas Corporativas y Banca .

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con lo cual, de ser avalada por el Congreso, se convertirá en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia de la dependencia.

Este nombramiento pone fin a cinco meses sin titular al interior de la Subsecretaría de Hacienda, esto tras la salida de Edgar Amador Zamora, quien en marzo pasado asumió el cargo de secretario de Hacienda.

Actualmente, María del Carmen Bonilla, quien está en Hacienda desde el sexenio pasado, está a cargo de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales.

Hace unas semanas, estuvo al frente de la emisión de las Notas Estructuradas Pre-Capitalizadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto de 12,000 millones de dólares, con lo cual se buscó apoyar a la petrolera.

De ser avalada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, María del Carmen Bonilla se convertirá en la segunda mujer en ser subsecretaria de Hacienda. La primera fue Vanessa Rubio en el 2016, con José Antonio Meade como secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

María del Carmen Bonilla es licenciada en Finanzas Corporativas y Banca por la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac del Sur.

Además de la SHCP, la funcionaria se desempeñó en puestos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como los bancos HSBC y Santander.