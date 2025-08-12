Más firmas cambian a CIBanco como fiduciario

En el último fin de semana, cinco empresas más anunciaron la sustitución de CIBanco como entidad fiduciaria. A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Oaktree, Actis, Fibra Upsite, Partners Group y TIP México, dieron a conocer documentos con su intención de modificación.

Esto sucede mientras CIBanco, junto a Intercam banco y Vector casa de bolsa, se encuentran bajo investigación por señalamientos sobre lavado de dinero, por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), órgano del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Partners Group, una firma dedicada a la inversión en capitales privados, informó a su público inversionista correspondiente al fideicomiso CIB/3188 de fecha 18 de diciembre de 2018 que, mediante la Asamblea de Tenedores de fecha 08 de agosto de 2025, los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) aprobaron la remoción de CIBanco para ser sustituido por HSBC México, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria.

“Asimismo, se instruyó a las partes para que, en la medida que a cada uno de ellos corresponda dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo todos los actos necesarios y/o convenientes para realizar la sustitución de CIBanco”, indicó la firma en el documento.

Por su parte, TIP México, que se dedica al arrendamiento y administración de equipo de transporte, informó que la asamblea de tenedores de CBFs tomó la decisión de sustituir al ya mencionado banco como administrador del fideicomiso CIB/4089. Además indicó que será Actinver y su grupo financiero quienes se encargarán de tomar el control de este servicio financiero.

“Dicha sustitución no afecta los derechos de los tenedores ni afecta el desarrollo y continuidad de nuestros planes de negocios, o implica un cambio en la estructura organizacional del Fideicomiso”.

Oaktree, compañía dedicada a la gestión de capitales, así como Actis, compañía del sector de la construcción, dieron el adiós a CIBanco, quien administró el fideicomiso CIB/3679 y CIB/3270, respectivamente. Ambas anunciaron a HSBC como su nuevo socio.

Fibra Upsite nombró a Altor casa de bolsa como su nuevo fiduciario, quien administrará al fideicomiso 3218.

Por otro lado, de acuerdo con información publicada en la BMV, los fideicomisos que mantienen aún Lexington Partners y Fibra Storage recibieron una colocación de 88 millones de dólares y 500 millones de pesos, respectivamente, por parte de CIBanco, esto para desarrollar diferentes proyectos.

Anteriormente la fibra ya había sustituido uno de sus fideicomisos con CI, en este caso llegó Actinver como nuevo administrador.

Mientras tanto, Rubén Sánchez fue elegido para conducir el negocio fiduciario del banco Actinver. Esta noticia se da mientras las compañías mencionadas han decidido sustituir a CIBanco como su administrador de fideicomisos y emigraron a la entidad financiera que realizó el nombramiento.

“Me incorporo al área fiduciaria de Actinver, una división que, bajo el liderazgo de Joaquin Gallástegui y Mauricio Rangel, se ha consolidado como referente en servicios fiduciarios sólidos, transparentes y confiables”, destacó.

Explicó que su rol “va a ir más allá” de gestionar lo existente, ya que además estará enfocado en construir capacidades internas para escalar, habilitando procesos y tecnología que impulsen eficiencia, trazabilidad y cumplimiento, en un entorno donde la confianza institucional es clave.

“Mis competencias incluyen la estrategia empresarial, la estrategia digital y el impulso a la eficiencia operativa”, señaló.

Top 7 bancos fiduciarios ı Foto: Imagen: La Razón de México