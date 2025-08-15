BACO enfrenta escándalo familiar ante posible fraude

desde 1995, Edgar Herrman Urich Sass, asumió la presidencia del Consejo de Administración de BACO, cargo que, afirman, utiliza para las maniobras en detrimento de la firma.

Tras seis décadas de operación, el escándalo de un posible fraude opaca a una histórica compañía: BACO. Los hermanos John y Karin Urich Sass Von Heinsberg detectaron un posible fraude en la empresa e informaron que el causante de éste es su hermano Edgar Herrmann, por lo cual iniciaron un proceso judicial. Sin embargo, autoridades detuvieron al primero y Karin cuenta con una orden de arresto.

Los hermanos acusaron que Edgar Herrmann, en su papel de presidente del Consejo de Administración de la compañía, cedió a sí mismo el nombre comercial BACO que pertenecía a la compañía, por apenas mil pesos, cuando su valor real superaba los 4.4 millones de pesos, de acuerdo con una valuación pericial.

Además, sostuvieron que el presidente creó y usó empresas propias para licenciar la marca y cobrar regalías a la misma BACO, además de generar ganancias personales mientras la empresa dejó de recibir los ingresos que le correspondían.

61% porcentaje que tiene Edgar Herrmann de la compañía

En información compartida con La Razón, John y Karin, los otros dueños de la empresa, se dieron cuenta del supuesto fraude después de que Edgar presentara información sobre el estado de la empresa, datos que exigieron debido a que BACO registraba ingresos que eran prácticamente nulos.

La denuncia presentada por los dos hermanos ante el Ministerio Público detalló cómo Edgar creó o adquirió empresas como Mercantil Urich, TI S.A., 5,7,6 S.A., Servicios y Tecnologías Integrales New Sistem y Desarrollos Descomad, que operaban con el mismo objeto social que BACO, usó sus recursos, insumos, maquinaria y personal, pero sin reportar utilidad alguna a la compañía.

Además, denunciaron que Edgar autorizó que esas empresas usaran las marcas de la papelería, lo que redujo las ventas de la empresa en beneficio de sus propias compañías, sin informar nunca de esto a los demás accionistas.

John y Karin también indicaron que desde BACO se autorizó un pago de 20 millones de pesos a Mercantil Urich, así como regalías adicionales del 0.5 y 5.0 por ciento sobre ventas netas, en favor de Edgar y su empresa, respectivamente.

Todas estas operaciones han beneficiado directamente a Edgar y han perjudicado el patrimonio de BACO, de acuerdo con lo señalado ante las autoridades.

Una vez que se le inició una carpeta de investigación por estos hechos, Edgar respondió con una represalia, inició otra carpeta de investigación en contra de sus hermanos John y Karin, lo que derivó en que John fuera detenido en julio de 2025 por una orden de aprehensión .

La imputación sostiene que los hermanos “quisieron engañar” al Ministerio Público al denunciar actos ilícitos relacionados con el uso de la marca.

No obstante, éstos señalaron que la denuncia se habría basado en documentos, contratos, domicilios fiscales comunes, vínculos societarios y dictámenes periciales que evidencian posibles actos de administración fraudulenta. “Criminalizar a quienes piden que se investigue una posible irregularidad no sólo es injusto, sino peligroso”, afirmaron los abogados de John y Karin.

Actualmente, John se encuentra detenido con el argumento de prisión preventiva justificada, mientras que Karin logró evitar su detención a través de un amparo; se encuentra a la espera de presentarse a una comparecencia para esclarecer los hechos. Además, ambos hermanos denunciaron actos de corrupción por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México en beneficio de Edgar Urich.

BACO fue fundada en 1960 por Horst Urich Sass Henschel, quien dejó la compañía a sus cuatro hijos, tres de ellos inmiscuidos en estos señalamientos. La proporción es: 61 por ciento a Edgar Herrmann; 19 por ciento a John Karl; 10 por ciento a Karin Anita y el último 10 por ciento a Xenia Urich Sass Von Heinsberg.

Desde 1995, se informó que Edgar Herrmann Urich Sass asumió la presidencia del Consejo de Administración de BACO.