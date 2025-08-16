Accidente aéreo en Cuernavaca: Marina informa que tripulantes sufrieron quemaduras

Un avión tuvo un accidente aéreo en Cuernavaca.

Este sábado 16 de agosto, el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca dio detalles del accidente aéreo de la tarde, en el que los ocupantes sufrieron quemaduras.

En su comunicado detallaron que el avión Cessna 150, con matricula XB-JNK tuvo un accidente mientras se llevaba a cabo un vuelo de adiestramiento.

Lo anterior ocurrió al momento de aterrizar en la pista 21, la aeronave pertenece al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional.

#ULTIMAHORA



Esta tarde, se reporta que una avioneta tipo Cessna 150 que realizaba toques y despegues en el aeropuerto de #Cuernavaca, Morelos, acaba de accidentarse.



Extraoficialmente se sabe que tanto el instructor como el alumno se encuentran en buen estado. pic.twitter.com/xo5XZfUPbx — Reporte Morelos (@_ReporteMorelos) August 16, 2025

Así fue el accidente aéreo durante el aterrizaje

En un video que circula en redes sociales, se puede ver cómo el avión ardió en llamas tras su aterrizaje.

En el comunicado del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca detalló “esta tarde aproximadamente a las 15:10 horas, la aeronave Cessna 150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrió un accidente durante vuelo de adiestramiento, cuando aterrizaba sobre la pista 21″.

Grupo Aeroportuario Marina informa pic.twitter.com/cH1twGVRqG — Grupo Aeroportuario Marina (@aeropuertos_GAM) August 16, 2025

El incidente no dejó pérdidas humanas, sin embargo, los tripulantes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano; al sitio acudió personal de emergencias, quienes siguieron los protocolos establecidos.

por su parte, Grupo Aeroportuario Marina precisó que por medio de la administración del aeropuerto de Cuernavaca, llevarán a cabo las investigaciones pertinentes.

