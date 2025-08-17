Pemex no ha presentado pérdidas por acuerdo con gasolineros, aclara Sener

La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) rechazaron este domingo que la empresa estatal haya presentado pérdidas en el primer semestre de 2025 por el acuerdo con gasolineros para mantener en 24 pesos el precio del litro de gasolina regular.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, Pemex no ha sufrido pérdidas económicas por la estrategia, firmada el pasado 27 de febrero por la Presidenta Claudia Sheinbaum y gasolineros; por el contrario, aseveró, “ha permitido observar una reducción en el precio promedio nacional de este combustible de cerca de 1 peso por litro”.

Sener y Pemex explicaron que es incorrecto afirmar que Pemex Logística absorbió los costos de la gasolina regular por la estrategia para promover la estabilización del precio del combustible.

“Se trata de una interpretación equivocada de los efectos del acuerdo y la reintegración, pero sin relación directa entre sí”, añadió, al exponer que Pemex Logística se integró verticalmente a Petróleos Mexicanos tras la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que transformaron a Pemex en una Empresa Pública del Estado.

Con la integración, abundó, se consiguió hacer más eficiente la operación y la reducción de costos al interior de la empresa; además, desde el 19 de marzo, Pemex Logística dejó de facturar en promedio 6 mil millones de pesos mensuales por servicios internos, “lo que explica la disminución reflejada en los ingresos de esta área”, aclaró.

“El resultado registrado en el Informe Trimestral obedece a un cambio administrativo derivado del proceso de reintegración de Pemex; no obstante, no impacta los resultados de Petróleos Mexicanos a nivel consolidado, debido a que financieramente los efectos de utilidades por operaciones entre empresas no son considerados, confirmándose la utilidad neta acumulada en el periodo enero-junio 2025 por 16 mil millones de pesos ”, detalló la Sener.

No hay desabasto de gasolina

Por otra parte, Pemex y la Secretaría de Energía afirmaron que no hay desabasto de gasolina en el país, y luego de incidentes en algunas entidades el “abasto ha sido regularizado en su totalidad”.

Preció que los incidentes registrados en días pasados en Nuevo León, Chiapas y en el Valle de México se debieron a "ajustes en los mantenimientos“ que ya han sido atendidos.

”Petróleos Mexicanos mantiene un monitoreo permanente para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas que se requieran, en su carácter de garante de la soberanía energética de nuestro país", se informó en un comunicado.

📑 Nota Informativa

Con relación a la nota publicada por @El_Universal_Mx, “Pemex sufre pérdida inédita”, la #SENER aclara que es falso que @Pemex haya registrado pérdidas en el primer semestre de 2025 y puntualiza que no existe desabasto de gasolina: su suministro está… pic.twitter.com/jfhl1tgaRP — SENER México (@SENER_mx) August 17, 2025

