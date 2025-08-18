BIC no sabe fallar a México desde hace 25 años

Desde que llegó a México en los años 70, ‘No sabe fallar’, nombre oficial de la firma BIC, le apostó a hacer productos mexicanos, contribuir con la economía nacional y pensar en las personas consumidoras al comunicar cuál es su oferta de valor y el rendimiento que tienen sus productos. Actualmente, a su oferta se han sumado otros productos, como encendedores y rasuradoras.

Actualmente, la compañía ha sorteado los retos que trajo consigo la pandemia por Covid-19, ya que la educación en México cambió, especialmente, con la adopción de nuevas tecnologías para el aprendizaje. “En la pandemia tuvimos un negocio de papelería muy afectado por las escuelas cerradas y el cambio que se hizo a online; en la pospandemia se ha recuperado y hoy vemos un mercado más estabilizado”, aseguró Paula Griglione, directora general de BIC en México y Ecuador, en entrevista con La Razón.

El Dato: La planta más grande de bolígrafos de BIC está situada en Francia. En esta fábrica se producen alrededor de 14 millones de bolígrafos al día.

Y aunque, destacó, que la educación ha tenido un desarrollo exponencial y continuo en los últimos 10 años con otras tecnologías, para la empresa sólo es sinónimo de complementariedad. Por ello, BIC le ha apostado a desarrollar un mundo digital y también físico, con lo que en este próximo regreso a clases buscará que sus productos sean atractivos e innovadores.

¿Cuál es la oferta que tiene BIC para esta temporada? Es una época muy importante para todas las compañías del rubro de papelería. Nuestras estimaciones nos dan que aproximadamente 55 por ciento de las ventas de las empresas de papelería se hacen en mes y medio a dos meses del regreso a clases, por ello, durante todo un año de planificación buscamos innovación, distintas actividades promocionales para prepararnos para este momento. Ahora estamos implementándolo. Traemos innovación, lanzamientos de productos, a través de las tendencias del mercado.

Estamos viendo tendencias con productos de creatividad, tanto plumones como lápices de colores con diferentes funcionalidades, tenemos los plumones que son multisuperficies. La creatividad que complementa toda la parte educativa se ha desarrollado. Y también lo que tiene que ver con la parte de contenido, cómo nos comunicamos con los consumidores desde una forma más atractiva con las generaciones actuales. Entonces, buscamos también cómo innovamos en esta forma de comunicación.

Hemos lanzado algunas iniciativas de contenido utilizando Inteligencia Artificial (IA). Por ejemplo, tú puedes mandar por WhatsApp una solicitud diciendo: quiero dibujar un elefante en la selva, entonces, te devuelven un dibujo en tu teléfono que lo puedes imprimir y dárselo a los

niños para que los puedan pintar. Es una forma de combinar lo digital con lo físico y aprovechar la IA.

En este sentido, ¿qué tendencias han identificado? Vemos dos tendencias claras en el segmento de la papelería. En la parte de escritura y de bolígrafos, somos conocidos por el bolígrafo cristal, que justo este año cumple 75 años desde que se lanzó al mercado. Pero la escritura con bolígrafo ha venido evolucionando y ahora vemos que se busca suavidad y precisión. Hay productos de bolígrafos con tinta de gel que ofrecen una escritura más suave y ahí es donde lanzamos este año el Gelocity y también lo que son los trazos finos, vemos que los consumidores están prefiriendo el trazo fino al trazo medio, porque permite tener una escritura más clara y legible, y ahí tenemos nuestra propuesta de bolígrafos.

Hay un mundo de productos que van a lo funcional o básico que son los productos de plumones o las piezas de colores que vienen en la lista escolar y en lo que necesita el niño para ir a clases, pero también está la parte de creatividad, o sea, lo que es más allá del lápiz de color básico.

Hay productos que son lápices de colores que tienen una mayor intensidad y lanzamos una línea que se llama Intensity, también, los plumones que sirven para varias superficies, no solamente para una hoja de papel, sino utilizarlos en telas, vidrios, en cualquier superficie.

¿Buscan el sello Hecho en México? Tenemos una planta en México, la primera planta de papelería, porque tenemos una nueva desde el año pasado. La primera cumplió 50 años en 2024 y en el marco de la celebración inauguramos una nueva en Ramos Arizpe, Coahuila. Hoy tenemos dos plantas esta última y la primera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Entre estas dos plantas hacemos producción de bolígrafos, marcadores, lápices mecánicos, correctores y exportamos a varios países también. Para nosotros no es nuevo que los productos que comercializamos son Hechos en México. Buscamos siempre comunicarlo, porque creemos que sí es relevante para la economía del país, también para garantizar la calidad del producto que estamos comercializando. Estamos trabajando con eso, seguimos apostando en la producción.

El mes pasado inauguramos una nueva línea de productos también de bolígrafos que son de cuatro colores y que también se fabrican aquí en México, buscamos asegurarnos que los productos que se fabriquen cumplan con la calidad.

¿Cómo se enfrentan a la piratería? Trabajamos de dos maneras: como empresa responsable que produce en el país, formamos parte de las Cámaras de papelería y ahí nos acercamos a las instituciones de gobierno para defender nuestra industria, buscamos que haya un piso parejo en la competencia; siempre resaltando la necesidad de asegurarse que los productos que ingresen vengan cumpliendo todas las normas fiscales y de calidad para proteger al consumidor. Y a nivel consumidor trabajamos en comunicar lo que es nuestra oferta de valor y el rendimiento que tienen nuestros productos.

¿Cómo creen cerrar el año? ¿Planean alguna inversión en el país? Estamos en pleno proceso de aprovechar las inversiones que hemos hecho, de esta planta que inauguramos fue una inversión de unos 70 millones de dólares.

Este año estamos terminando de poner todas las instalaciones y todas las líneas de producción para llegar al 100 por ciento de capacidad. Estamos enfocados en eso. Sí hemos traído algunas otras líneas nuevas de producción, pero son, digamos, versiones menores. Y en términos de ventas estamos buscando el crecimiento con las innovaciones que traemos, pero el crecimiento de simple dígito es bastante conservador.