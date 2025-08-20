Metro de CDMX requiere inversión de más de 24 mil mdp en 2025

Un tren circula por la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Para este año, el Metro busca una inversión de 24 mil millones de pesos para que el servicio sea brindado en óptimas condiciones, pero todavía se requieren recursos adicionales para los próximos años, indicó el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez.

“Hoy estamos visualizando una inversión de más de 24 mil millones de pesos, que es lo que se tiene para este año. El Metro va a estar requiriendo recursos durante los próximos años… Estamos hablando de cerca de 30 mil millones de pesos, que es lo que requiere justamente para los próximos años tener un funcionamiento correcto, adecuado y un servicio extraordinario”, señaló el funcionario.

Línea A del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Wikimedia

Metro logra contratos para mantenimiento de trenes, escaleras...

Destacó que ya se logró, en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la aprobación de contratos multianuales necesarios para dar el mantenimiento a los trenes, las escaleras y “varios elementos que se requieren en funcionamiento permanente para que no se interrumpan los contratos y no sea pretexto para para dar un mal servicio, entonces estos recursos están encaminándose de manera correcta”.

Asimismo, Rubalcava aseguró que se prepara una firma de convenio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) y el Metro, con la intención de destinar todos los recursos económicos necesarios para la compra de todas las refacciones que son necesarias para que el Metro pueda otorgar un servicio competitivo.

“Estamos firmando el día de hoy un compromiso, que se hace a la una de la tarde, de manera conjunta vamos a comprar lo que se requiere, no lo que cree el director, no lo que pidió el compañero que está en vía, sino lo que se requiere en coordinación con los que tienen la operatividad, los que tienen la necesidad de comprar refacciones para que ya el Metro nunca más vuelva a comprar cosas que no son necesarias”, indicó.

Adrián Rubalcava (izq.), titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, supervisa la marcha de los trenes de la Línea B. Foto| Especial

Muchas afectaciones, porque “usuarios no cuidan las instalaciones”: Rubalcava

El directivo sostuvo que, a tres meses de que llegó a la dirección del Metro se ha trabajado “de manera importante y enfocados a mejorar el servicio”, y que algunas de las reparaciones que se han hecho son por “condiciones externas”, pero el Gobierno capitalino tiene como prioridad al servicio de transporte público.

Asimismo, pidió la colaboración de las personas usuarias, pues muchas de las afectaciones que tiene el Metro son provocadas por las acciones de éstas, “gran parte de las afectaciones que tiene es porque gran parte de los usuarios también no cuidan las instalaciones, arrojan cosas a las vías y eso nos provoca retrasos”.

Finalmente, aseguró que el servicio de la Línea A está garantizado, pero no se debe dejar de lado que es una ruta que sufre de afectaciones constantes, y se deben hacer reparaciones mayores, pero eso dará oportunidad para brindar un servicio mejor.

“Hoy continuamos a pesar de las condiciones en las que está, trabajando para evitar el mayor número de fallas y lo que ha pasado en la Línea A este no es algo que pasó en los últimos tres meses como lo quiso hacer ver un periódico el día de hoy”, puntualizó Rubalcava.

